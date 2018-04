Sieg zum richtigen Zeitpunkt

Anzeige

Am letzten Bezirksliga-Spieltag musste die einzig offene Frage beantwortet werden, ob der TTC Reilingen den Relegationsplatz halten würde. Reilingen stand beim TTC Ketsch III unter mächtigem Druck, da der SKV Sandhofen sein Auswärtsspiel in Weinheim gewonnen hatte und der TTC nun einen Sieg brauchte.

Ketsch machte den Reilingern zu Beginn das Leben schwer. Strugies/Razvi und Kocher/Zimmer brachten Ketsch mit 2:1 in Führung. Prim/Vögele hatten für Reilingen gepunktet. Im Einzel drehte der TTC aber mächtig auf. Mark Prim und Manuel Vögele setzten sich im oberen Paarkreuz sowohl gegen Björn Strugies als auch gegen Nadim Razvi durch. Daniel Knauf setzte sich ebenfalls zweimal durch. Stefan Wenneker und Adrian Sowa sicherten den klaren 9:3 Erfolg. Den einzigen Einzelpunkt für Ketsch holte Daniel Zimmer gegen Jürgen Kief. „Dieser Sieg kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen diese Leistung in der Relegation noch einmal abrufen, damit wir weiterhin in der Bezirksliga spielen“, äußerte sich Adrian Sowa kämpferisch.

Ketsch II beendete die Saison mit einem klaren 7:3 bei der SG Dielheim/Mühlhausen II und geht als Zweiter in die Relegation. Anja Hauck konnte alle drei Einzel gewinnen und zusammen mit Sina Burkhardt das Doppel. Sina Burkhardt war zweimal erfolgreich, Ersatzspielerin Cheyenne Lee Cielinski steuerte einen Zähler bei. Monika Werner war mit drei Siegen erfolgeichste Spielerin beim 4:6 des TV Brühl gegen den TTC St. Ilgen II. Martina Elsäßer punktete einmal. Platz 6 ist für den Aufsteiger ein respektabler Erfolg. Katja Feurer holte beim 1:9 den einzigen Gegenpunkt der SG Pius/Schwetzingen gegen die SG Käfertal/Waldhilsbach III.