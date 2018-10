Siegeshungrige Eisbären

Am Sonntag soll es endlich gelingen: Nach zwei Niederlagen zum Saison-Auftakt wollen die Eisbären ab 19 Uhr gegen die Baden Rhinos endlich den ersten Sieg in der Regionalliga einfahren.

Mit Coach Richard Drewniak wurde im Sommer ein neuer starker Mann von den Eisbären nach Hügelsheim gelotst, der die Mannschaft zu höheren Aufgaben führen soll. Mit dabei waren gleich vier Leistungsträger der Eisbären, die in Person von Wagner, Brenner, Ott und White dem Kader mehr Tiefe und Qualität bringen sollen. Zudem wurde erstmals das Duo des Stamm-Kontingents der letzten Jahre, Duhamel und Fleury, um Graham Brulotte ergänzt, um auch hier einen Wettbewerb zu schaffen.

Im bisherigen Saisonverlauf konnten die Rhinos allerdings auch noch nicht richtig Fuß fassen. Einem Penaltysieg gegen Stuttgart steht eine Niederlage gegen Bietigheim gegenüber.

Torchancen besser nutzen

Die Eisbären ihrerseits haben eigentlich zwei gute Spiele abgeliefert. Sowohl in Zweibrücken als auch gegen den EV Ravensburg konnte man spielerisch überzeugen, musste jedoch jeweils am Ende das Eis als Verlierer verlassen. Um dies zu ändern, müssen die Eisbären in der Defensive hellwach sein. Wichtiger jedoch erscheint, dass die Torchancen besser genutzt werden, was vor allem im Heimspiel gegen Ravensburg letztlich wegweisend für die Niederlage war.

In den letzten beiden Spielzeiten mussten die Eisbären bei sechs Vergleichen nur einmal das Eis ohne Punkte verlassen. Dieses Pendel soll am Sonntag weiter zu Gunsten der Eisbären ausschlagen und mit einem Heimsieg vergoldet werden. ece

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018