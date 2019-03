„Sind nicht auf der Suche nach Hochkarätern“

Seit Mai 2016 ist Katrin Schneider (Bild) Chefcoach bei den Kurpfalz-Bären. Nach einer Saison als Spielertrainerin musste sie ihre Karriere auf dem Spielfeld aufgrund gesundheitlicher Probleme beenden. In ihrer vierten Saison als verantwortliche Trainerin liegen die Bären auf dem zweiten Tabellenplatz in der zweiten Handball-Bundesliga nur einen einzigen Punkt hinter Spitzenreiter Buchholz/Rosengarten. Ganz gleich, ob der angestrebte Aufstieg in Liga eins geschafft wird oder auch nicht, hat die Bärenführung jetzt Nägel mit Köpfen gemacht: Schneider bleibt „Bären-Dompteurin“ und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Im Interview spricht sie über Geleistetes und Herausforderungen.

Katrin, Sie haben in Ihrer Karriere als Bundesliga-Spielerin viel erlebt und in Vereinen auch manche Krise mitgemacht. Warum scheint denn in Ketsch alles Sonnenschein zu sein?

Katrin Schneider: Natürlich herrscht auch bei uns nicht alle Tage Sonnenschein, dafür gibt es im Sport zu viele Aufs und Abs. Mal gewinnt man und spielt schlecht. Manchmal verliert man und hat gut gespielt. Nach unnötigen Niederlagen und schlechten Leistungen dauert es schon ein bis zwei Tage bis Enttäuschung und Ärger verdaut sind. Aber wir kommen in Ketsch damit gut klar, da keinerlei Druck ausgeübt wird und wir eine Vielzahl von handballkompetenten Persönlichkeiten im Verein haben. Das Team der Bären-Ladies hat eine überragende Vorrunde gespielt und lediglich in Beyeröhde und gegen Buchholz/Rosengarten knapp verloren. Jetzt setzte es aber zwei eher unvorhergesehene Heimniederlagen, gleichzeitig wurden so schwere Auswärtsspiele wie in Kirchhof oder Waiblingen gewonnen. Gegen Nürtingen haben wir einen ganz schwachen Tag erwischt und gegen Rödertal eine packende Partie erlebt, die wir unglücklich mit einem Tor verloren haben. Aber dass die Moral bei uns stimmt, hat die Mannschaft auswärts gegen hoch eingeschätzte Gegner bewiesen.

Was hat sich in Ketsch verändert, seitdem die Bärenführung erklärt hat, die Lizenz zur ersten Bundesliga zu beantragen?

Schneider: Eigentlich sehr wenig. Nach dem Motto „alles kann – nichts muss“ läuft es bei uns ambitioniert, aber völlig unaufgeregt. Nur im Umfeld herrscht viel Euphorie, aber wir versuchen, die Mannschaft davon fernzuhalten. Das gelingt nicht immer, was sich gerade in den Heimspielen zeigt, wo die Ungeduld der Fans auch aufs Team überschwappt.

Plant ihr, auch personell noch aufzurüsten, wenn tatsächlich der Weg zur ersten Liga frei sein soll?

Schneider: Wir bleiben komplett unserer Philosophie treu und sind nicht auf der Suche nach irgendwelchen Hochkarätern. Unsere Prioritäten sind darauf ausgerichtet, eine spielstarke und kompakte Mannschaft weiterzuentwickeln und unseren Fans einen attraktiven Handball zu bieten. Der Ausblick ist klar: In der ersten Liga werden wir nächste Saison entweder krasser Außenseiter sein oder in der zweiten Liga wieder in der Spitzengruppe spielen. / zg

