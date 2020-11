Smarter Kumpel und besonnene Respektsperson

Michael Schiele scheint ein Mann der ruhigen Töne zu sein. Besonnen und smart präsentiert sich der neue Trainer des SV Sandhausen, der die Talfahrt des Fußball-Zweitligisten beenden soll. Dabei will der 42-Jährige, der am Donnerstag seine erste Einheit leitete (wir berichteten) und am Freitag offiziell vorgestellt wurde, bei seiner Premiere am Samstag gegen den FC Erzgebirge Aue nicht alles auf links drehen (Spielbeginn: 13 Uhr/Sky).

Schiele verlässt sich aufgrund des knappen Zeitfensters auf sein Trainerteam um Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits, das nach dem Abgang von Uwe Koschinat die Einheiten vorübergehend übernommen hatte. „Wir wollen in der Defensive nicht ganz so viele Chancen zulassen und wieder zu alter Stärke bei den Standards zurückfinden. Diese Kompaktheit hat den SVS jahrelang ausgezeichnet. Das Offensivspiel soll darunter aber nicht leiden“, sagt Schiele.

Zuvor berichtete Jürgen Machmeier beim Pressegespräch davon, dass Schiele einer von zwei Kandidaten gewesen sei und sich als Wunschlösung entpuppt habe. Dabei ging sein Lob an Mikayil Kabaca. Der Sportliche Leiter habe seine Hausaufgaben gemacht und ein klares Anforderungsprofil erstellt. Kabaca stellt klar: „Wir haben nach einem Mann gesucht, der die Liga kennt. Einem Trainer, der irgendwo auch eine Art Kumpeltyp ist, aber gleichzeitig auch als Respektsperson angesehen wird. Michael hat in seiner Zeit bei den Würzburger Kickers gezeigt, dass er diese Position ausfüllen kann. Dort hat er aus einem Abstiegskandidaten einen Aufsteiger geformt.“ Allerdings musste Schiele bei den Unterfranken in dieser Saison nach drei Pflichtspielen gehen.

„In Mannschaft steckt Qualität“

Machmeiers Plan ging indes nicht ganz auf. Der Boss hätte den neuen Fußballlehrer gerne schon am Mittwoch auf dem Trainingsplatz gesehen. Das war jedoch nicht umsetzbar, denn Schiele musste zunächst einmal das Vertragsverhältnis mit den Würzburgern beenden. Nun drängte die Zeit, denn nur 48 Stunden nach der Unterzeichnung des Arbeitspapiers steht das erste Pflichtspiel als SVS-Coach auf dem Programm.

Das knappe Zeitfenster ist ein Grund, weshalb Schiele die Erwartungen etwas dämpft: „Ich freue mich auf diese Aufgabe. In der Mannschaft steckt Qualität und eine Menge Erfahrung. Natürlich habe ich mir bereits Statistiken angeschaut und bin der Meinung, dass wir noch mehr über das Team und die Kompaktheit kommen müssen, um wieder erfolgreich zu sein. Aber es wird nicht alles sofort klappen.“

Im ersten Training unterbrach Schiele die Einheiten immer wieder. Kabaca, der gemeinsam mit Machmeier und Geschäftsführer Volker Piegsa am Rand stand, sagte: „Jeder Spieler hat direkt versucht, sich zu präsentieren. Das ist aber auch normal, ich war selbst Fußballer. Es ist noch ein bisschen früh, um wirklich zu beurteilen, was sich schon im ersten Training verändert hat. Aber ich denke, dass durch den Impuls neue Energie freigesetzt wurde.“

Genau das war unter Koschinat zuletzt vermisst worden, obwohl Machmeier dem ehemaligen Coach noch einmal explizit dankte: „Menschlich schmerzt der Verlust brutal. Es war eine intensive Zeit mit vielen Höhen, aber auch Tiefen. Das letzte Tief war entscheidend. Wir haben keine Chance mehr gesehen, dass Uwe den Turnaround mit der Mannschaft noch einmal hinbekommen würde.“

Schiele dagegen schnürte in der Saison 2002/2003 als Abwehrspieler seine Schuhe für den SVS. Damals trainierte er unter dem legendären Willi Entenmann. „Das war ein schönes Jahr“, erinnert sich der Heidenheimer zurück. „Wir haben den Aufstieg knapp verpasst, aber schon damals war der SVS ein Verein, bei dem die Wege kurz waren. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Fastfood und Cola verboten waren.“

Ganz sicher würde er seinen Profis am Samstagnachmittag aber erlauben, zu einem Burger zu greifen – unter einer Bedingung: Die Spieler müssen die Wende auf dem Platz einleiten. Einfach wird die Aufgabe nicht. Schiele sagt über den Gegner: „Aue ist körperlich sehr robust und schon lange in der Liga. Beim 3:0-Erfolg gegen Darmstadt haben sie gezeigt, was in ihnen steckt.“

FCE-Trainer Dirk Schuster entgegnet nach drei Spielen ohne Niederlage: „Das Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf uns. Nach einer guten Leistung gegen Darmstadt haben wir die Messlatte in eine Höhe gelegt, die wir wieder erreichen können, aber auch erreichen müssen, um gegen eine hochmotivierte Mannschaft aus Sandhausen bestehen zu können. Wir müssen weiter aus allen Rohren feuern und Vollgas geben.“

Kister und Esswein fehlen

Punkte vor Weihnachten ist auch der Wunsch von Michael Schiele. Allerdings muss er beim ersten Auftritt im BWT-Stadion am Hardtwald auf Tim Kister (Knieoperation) und Alexander Esswein (Wadenprobleme) verzichten. Ob es auch zu taktischen Umstellungen kommen wird, ließ sich der neue Mann noch nicht entlocken. Nur so viel steht für ihn fest: „Es wird ganz sicher die eine oder andere Veränderung geben.“

