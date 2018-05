„So einen Blackout nicht mehr erlauben“

Anzeige

Kantersieg zum Abschluss

Dass die Kurpfälzer auch in der Lage sind, Lektionen zu erteilen, stellten sie gegen Köndringen/Teningen, das dem HCE beim 18:20 einen großen Kampf geliefert hatte, unter Beweis. Obwohl die Stammformation praktisch komplett ausgewechselt worden war, hatten die Südbadener spätestens ab dem 7:5 nicht den Hauch einer Chance. Mit dem 29:11 (15:7) in nur 40 Minuten war die richtige Ansage für die nächste Turnierrunde getroffen worden.

In der ersten Partie gegen ein favorisiert erscheinendes Bietigheim hatte sich die HG mit 24:18 (11:10) durchgesetzt, wobei die Entscheidung erst im Schlussspurt (19:18) fiel. Besonders Rechtsaußen Sebastian Brand hatte dann seine Lust am Torewerfen entdeckt und nagelte den Deckel fast im Alleingang zu.

Jetzt geht es am Samstag nach Steinheim-Kleinbottwar, wo als Gegner Schutterwald und Balingen/Weilstetten warten werden. Zipf blickt zurück und voraus: „Mit dem Qualifikationsturnier an sich bin ich nicht unzufrieden, denn wir haben phasenweise das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die unsägliche Phase gegen Erlangen war dagegen katastrophal, einen solchen Blackout dürfen wir uns nicht noch einmal erlauben. Dennoch gehe ich mit Zuversicht in die Spiele gegen Balingen und Schutterwald, denn ich bin nach wie vor von der Qualität meiner Mannschaft überzeugt.“

HG: Steinbach, Fauerbach; J. Hörner (6/3), Zacharias (3), Hideg (2), Zecevic (6), Schiller (4), Heid, Seidenfuß (9), Beck (8), Zemella (2), Folz (5), Brand (5), Kruse (3), B. Hörner (5), Oppek, Clarius (9), Haase (1), Redmann.

