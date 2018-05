Anzeige

Gegner nutzt Chancen besser

„Ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeitpause klar gemacht, Geduld zu bewahren und auf die aufrückenden Spieler zu achten“, erklärte Köpper. Doch anscheinend war die Schwetzinger Abwehr noch mit ihrem Gedanken beim Pausentee, was Kirrlach in Person von Andre Fellinger zum 0:1 nutzte (47.). Salvatore Rindone, der in der kommenden Saison den Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch verstärken wird, setzte mit seinem Treffer zum 0:2 noch einen drauf (50.). Die Schwetzinger schienen nach dem Doppelschlag sichtlich konsterniert. Kirrlach blieb das nicht verborgen und sorgte immer wieder mit überfallartigen Kontern für Gefahr. SV-98-Keeper Steven Ullrich lief in Hochform auf, stach Schüsse von Akdemir (62.) und Rindone (74.) und hielt somit seine Mannschaft im Spiel. Köpper beorderte seinen kopfballstarken Abwehrchef Matteo Dorn nach vorne, um noch mehr Druck auf das Gästetor zu machen. Hocker, der sich einige gute Chancen erspielte, aber im Abschluss zu zaghaft wirkte, nahm sich ein Herz und netzte mit einem trockenen Schuss zum 1:2 ein (79.). Durch den Anschlusstreffer beflügelt, ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft. Hocker (82.) und Dorn (85.) scheiterten mit ihrem Kopfballversuchen. Doch auf den Schwetzinger Kapitän Sören Ruder, der in der neuen Runde die Fußballstiefel für die Ketscher schnüren wird, war einmal mehr Verlass. Wie bereits im Spiel in Eppingen gelang Ruder erneut in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer zum Ausgleich und rettete den Schwetzingern einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib.

Köpper: „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, sie hat bis zum Schluss gefightet und sich nie aufgegeben. Trotz unserer Personalnot haben alle Spieler auf dem Feld vollen Einsatz gezeigt. Chapeau!“ Drei Spieltage vor Saisonende hat sich die Lage für den SV 98 immer noch nicht entspannt. Durch den Sieg von Neckarelz ist der Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz von sieben auf fünf Punkte geschrumpft. Um ganz sicher zu gehen muss in den beiden Auswärtspartien gegen TuS Bilfingen und Espanol Karlsruhe – zwei Vereine, die ebenfalls um den Ligaverbleib bangen – sowie im letzten Heimspiel gegen VfR Mannheim, der um den Aufstieg spielt, unbedingt gepunktet werden, um am Ende über dem Strich zu stehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018