Sollstärken sind erreicht

Die Spielkommission des Deutschen Handballbundes hat wie bereits angekündigt (wir berichteten vergangene Woche) nach ihrer montäglichen Telefonkonferenz am Dienstagnachmittag die Meldeergebnisse zu den 3. Ligen der Frauen und Männer bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde aber auch mitgeteilt, dass die Staffeleinteilung noch eine Weile auf sich warten lässt.

Denn zum einen haben die gemeldeten Mannschaften noch bis zum Ende des Spieljahres 2019/20 die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Dies wäre der 30. Juni. Ebenfalls will der Verband noch abwarten, ob auch alle teilnahmewilligen Teams in der Lage sind, „die geforderte selbstschuldnerische Bankbürgschaft vorzulegen“. Im Zweifelsfall würden weitere Nachrücker in die Drittklassigkeit aufgenommen werden. Dieser Termin hat allerdings nur dann Bestand, wenn der angepeilte Saisonstart zum 1. September eingehalten werden könnte. Davon ist aber noch nichts bekannt.

Drei Nachrücker

Wie bereits vergangene Woche erläutert, standen bei den Männern 70 Mannschaften für die Runde 2020/21 bereits fest (einzig HCE Dresden II verzichtete), und würden nun zunächst TV Cloppenburg und HaSpo Bayreuth in den Genuss des erweiterten Aufstiegs kommen.

Bei den Frauen verzichteten TVE Netphen und die HSG Jörl/Viol auf eine erneute Teilnahme in der 3. Liga, ebenso nahm Niedersachsens Meister MTV Peine sein Aufstiegsrecht nicht wahr. So kamen mit Rostocker HC, SV Schwerin und der TSV Heiningen (ein alter Bekannter der hiesigen HSG St. Leon/Reilingen) drei Nachrücker zum Zuge. mj

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020