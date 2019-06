SON schickt alle Teams ins Rennen

Die Jugendabteilung des SC Olympia Neulußheim wird in der kommenden Saison wieder mit allen Mannschaften im Fußball-Spielbetrieb vertreten sein. Nach harter Arbeit in den vergangenen beiden Jahren habe sich die Anzahl der Kinder und Jugendlichen verdoppelt, sagt SON-Jugendleiter Reiner Merkel.

Um der Bevölkerung einen Einblick in die Jugendarbeit zu geben, aber auch um interessierten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren und sich anzuschließen, bietet der SC Olympia Neulußheim ein öffentliches Training an. Egal, ob A-, B-, C-, D-, E, F-Junioren, Bambinis, Minis oder B, C-, D-,E-, F-Mädchen, beim Schautraining am Montag und Dienstag, 24. und 25. Juni, laufen alle Mannschaften auf. wy

