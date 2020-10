Sophie Falk trifft doppelt

Von den drei Frauenfußball-Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung konnte nur Landesligist SG Oftersheim zählbares buchen.

KIT Sport-Club Karlsruhe – Spvgg 06 Ketsch 3:1 (0:1)

Die Gäste erwischten im Verbandsliga-Spiel den besseren Start und verbuchten auch gleich einige gute Tormöglichkeiten. Bereits in der 8. Minute stellte Tamara Beigel auf 1:0 für Ketsch. In der Folgezeit hätten die Nullsechser erhöhen können, versiebten aber mehrere beste Chancen. Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich die Dominanz der Ketscherinnen fort, der Ball wollte jedoch die Torlinie kein weiteres Mal überschreiten.

In der 66. Minute verhängte der Unparteiische einen umstrittenen Strafstoß für die Karlsruher. Nadin Markovic verwandelte sicher zum 1:1. Ketsch war nach dem Ausgleich blockiert, und der KIT Sport-Club spielte anschließend überlegen und erspielte sich nun selbst gute Chancen. Erst in der Schlussphase hielten die Gäste wieder gut mit, mussten aber nach einem Doppelschlag von Paula Neuhold (85./89.) die 1:3-Niederlage quittieren.

TSV Waldangelloch – SpG Heid.II/Eppelheim 4:0 (2:0)

Von Beginn dieser Landesliga-Partie an machte der sumpfige Rasenplatz den Gästen zu schaffen, die dadurch kaum ins Spiel fanden. So gerieten die Gäste durch Melanie Hänle früh in Rückstand (5.) und fingen sich noch vor der Pause ein zweites Gegentor von Gül Pembe Fistikeken (32.). In der zweiten Hälfte startete die SpG zwar besser und konnte sich ein paar wenige Chancen erspielen, kassierte dann aber erneut zwei Treffer von Hänle (61., 79.) zum 4:0-Endstand.

SG Oftersheim – TSV Helmstadt 3:0 (0:0)

Die SGO-Frauen gingen als klarer Favorit in das Spiel, der erste Durchgang verstrich jedoch ohne Erfolgserlebnis. Nach dem Wechsel platzte jedoch der Knoten und Anna Veit erzielte die Führung für die Heimelf (68.).

Sophie Falk legte dann einen Doppelpack nach (74., 82.) zum am Ende hochverdienten und ungefährdeten Sieg. Damit hält sich die SG Oftersheim im Verfolgerfeld von Spitzenreiter SC Rot-Weiß Rheinau auf Rang zwei.

