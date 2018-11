Sowden als starker Rückhalt

Ausgelassene „Derbysieger“-Rufe schallten aus dem Handballerkreis des HSV Hockenheim nach dem 29:26 (16:11)-Erfolg im Badenliga-Duell gegen die HSG St. Leon/Reilingen. Vor starker Kulisse in der Jahnhalle feierte der Gastgeber einen verdienten Heimsieg, der in Hälfte zwei aufgrund einer Leistungssteigerung des Lokalrivalen und eigener Fehler nochmals in Gefahr geriet.

Zunächst gingen die Gäste durch ein Tor von Felix Scholl in Front - es sollte die erste und einzige Führung der HSG sein. Dann lag Hockenheim mit drei Toren dank des Treffers von Florian Rech zum 6:3 vorne. In der Folge jedoch verkürzte die HSG und Fabian Manke markierte den Anschlusstreffer zum 6:5 in der 15. Minute. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit setzten sich die Blauen allmählich ab.

Sogar ein Kempa-Trick

Eine Auszeit der HSG beim Stand von 12:8 änderte wenig am Kräfteverhältnis. Dem HSV gelang in Unterzahl sogar ein sehenswerter Kempa-Trick über Denis Kalabic, den Erles zum zwischenzeitlichen 13:9 vollstreckte. Auch dank Rückhalt Robbie Sowden, der zum Ende des ersten Durchgangs stark parierte, bauten die Gastgeber ihre Führung bis zur Pause aus.

Nach dem Seitenwechsel verteidigte der HSV zunächst den Fünf-Tore-Vorsprung bis zum 18:13 durch Rouven Müller. Anschließend jedoch verkürzte St. Leon/Reilingen dank eines Drei-Tore-Laufs auf 18:16. Die HSG spielte nun druckvoller und schneller in der Offensive, während sich bei den Gastgebern Unkonzentriertheiten im Angriff einschlichen. Einen erneuten Fehlpass im Spiel des HSV nutzte Janosch Menger zum 22:21 und das Derby nahm allmählich Fahrt auf. Kalabic und Hoffmann sorgten mit dem 24:21 kurzzeitig für etwas Ruhe aus Sicht des HSV. Nachdem Scholl für die Spielgemeinschaft auf 27:25 verkürzt hatte und der HSV zudem anschließend in Unterzahl agierte, keimte bei den Gästen wieder Hoffnung auf. Zumal der beste Schütze der HSG, Christian Decker, zum 27:26 einnetzte (56.).

Folgerichtig nahm Trainer Kalabic die Auszeit, um sein Team auf den Schlussakt einzuschwören. Erles gelang zunächst das 28:26, bevor Sandro Ziegler eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte und der HSV in Unterzahl spielte.

In dieser Phase wurde Sowden abermals zum überragenden Rückhalt seiner Mannschaft und hielt mit Glanzparaden den Sieg fest. Hoffmann sorgte mit der Schlusssirene den Endstand.

