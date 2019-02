Spannende Partie endet mit gerechter Punkteteilung

Beim Badenliga-Spiel bei der TSG Wiesloch mussten sich Brühls TV-Handballerinnen mit einem 28:28(14:13) zufriedengeben. Dabei lebte die Partie weniger von ihrer Klasse, sondern von der Spannung. Beide Seiten hatten alle Möglichkeiten, die Begegnung für sich zu entscheiden, weshalb die Punkteteilung als durchaus gerecht bewertet werden darf.

Der TVB wollte an seine herausragende Form der letzten Spiele anknüpfen, war von diesem angepeilten Ziel allerdings weit entfernt. Dafür gab es natürlich Gründe, die in erster Linie die personelle Ausstattung betraf. Gleich mehrere Spielerinnen, Paula Lederer, Lisa Bühn und Anja Gross, liefen trotz gesundheitlicher Probleme zumindest zu Kurzeinsätzen mit auf, Sophia Schneider hatte krankheitsbedingt ganz abgesagt und für die Langzeitverletzte Maike Röschel wäre ein Einsatz verfrüht gewesen.

Brühl begann zwar konzentriert (1:3, 3:5), dann hatte die auf Wiedergutmachung gegen ihren Angstgegner bemühte TSG erkannt, dass die Gäste durchaus zu packen sind (8:5), der TVB war zu einer ersten Auszeit gezwungen. Letztlich verlief die Partie mit kleinen Schwankungen ausgeglichen. Der letze Gästeangriff landete am Pfosten, ebenso der direkte Freiwurf nach der Sirene.

Brühl hatte größere Schwächen im Defensivverhalten an den Tag gelegt, bot der TSG mehr als einmal sehr viel Platz am Kreis an. Dem Angriff fehlte es an Tempo, so dass immer wieder 1:1-Situationen herhalten mussten, um zum Erfolg zu kommen. Die fehlende Schnelligkeit machte sich auch am Rückzugsverhalten bemerkbar, die Gäste erhielten mehrere Konter. Diese leichten Treffer fehlten dem TVB komplett. Das große Plus war der Kampfgeist, der durchgängig stimmte.

Trainer Franz-Josef Höly kritisierte: „Wir haben heute nicht gut gespielt. Die Aggressivität in der Abwehr hat gefehlt. Aber auf Grund der personellen Situation war es schwierig. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Daher ist das Unentschieden gerecht, wobei wir eher einen Punkt gewonnen, als verloren haben.“

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Li. Bühn (1), Röllinghoff (6), Gross, Siebenlist (4/3), Henn (6), Pristl (1), Renkert (5), Tomann, P. Lederer (4/3), Le. Bühn (1). ako

