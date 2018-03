Anzeige

Bei Eppelheim nagte die Heimniederlage gegen Ettlingen am Selbstbewusstsein der Spielerinnen. Auswärts läuft es fast besser als auf den Heimbahnen, das sollte für Sonntag Auftrieb geben. Kim Herbold sieht den Saisonverlauf durchaus positiv. „Durch den starken Saisonstart haben wir uns früh aus dem Abstiegskampf verabschiedet und konnten so manche Überraschung landen“, sagte Herbold und hält einen Sieg in Altlußheim angesichts zuletzt zwei Auswärtserfolgen durchaus für realistisch. „Wir wollen die Verbandsrunde positiv abschließen“, so Herbold. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018