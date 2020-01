Spannung auf allen Ebenen

An der Spitze von Mannheims Handball-Kreisliga hat am letzten Spieltag ein Führungswechsel stattgefunden. Da die TSG Eintracht Plankstadt II, wenn auch knapp, bei Schlusslicht TV Oberflockenbach „patzte“ und „nur“ ein 25:25 erreichte, zog der TV Brühl mit seinem abgeklärt herausgespieltem 30:26-Auswärtserfolg beim vormaligen Zweiten TV Schriesheim (setzt dieses Wochenende aus) nach Punkten gleich. Aufgrund des spektakulären 26:18-Sieges im Oktober über die TSG Eintracht ziert nun der TVB die Tabellenspitze.

Jetzt geht es für die beiden Kontrahenten Kopf an Kopf und zeitgleich vor jeweils eigenem Publikum weiter. Brühl kämpft gegen den Fünften TV Friedrichsfeld II (zwei Punkte weniger) im Parallelschwung mit Plankstadt, die gegen den TVG Großsachsen III antreten.

Ketsch und Hockenheim II vorne

Nicht minder spannend mit noch mehr Probanden aus unserem Verbreitungsgebiet ist die Fortschreibung des Spielbetriebs in der Ebene darunter. Vorne duellieren sich in der 2. Kreisliga die TSG Ketsch, die jetzt beim Dritten Spvgg Ilvesheim (Samstag, 20 Uhr) vorstellig wird, und der HSV Hockenheim II, der den HC Vogelstang empfängt. Ilvesheim hatte zuletzt leichte Mühen beim Vorletzten HG Oftersheim/Schwetzingen III. Die muss sich jetzt bei der HSG St. Leon/Reilingen II versuchen, Boden im Kampf um den Klassenerhalt gutzumachen. Der Gastgeber kam zuletzt in Viernheim mit 19:30 unter die Räder und wird bemüht sein, seine Position in der oberen Tabellenhälfte zu verteidigen.

Keine leichte Aufgabe erwartet Schlusslicht TV Brühl II. Ein Sieg über den TV Hemsbach II käme aber nicht unbedingt einer großen Überraschung gleich. Denn der Letzte und Sechste im Bunde hiesiger Vereine in der 2. Kreisliga, die HSG Lußheim, hat dort an der Bergstraße mit einem 33:21 mächtig für Furore gesorgt. Sie zündete nach der 37. Minute (15:15) den Turbo, startete durch und darf nun einmal aussetzen. mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020