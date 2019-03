Spannung bis zum Schluss trotz Unterzahl

Nichts zu holen gab es für die Landesligafußballer der Spvgg 06 Ketsch beim VfB St. Leon. Das Spiel begann trotz widriger Bedingungen recht flott und in den ersten zehn Minuten hatten beide Teams schon vielversprechende Aktionen vor dem Tor des Gegners zu verzeichnen. In der 16. Minute eroberte Gökhan Kaya in der eigenen Hälfte den Ball, narrte einige Gegenspieler und schaltete dann schnell

...