Spektakuläre Abwehraktionen und cleveres Angriffsspiel

Die erste Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl startete mit einem 3:2- Erfolg gegen den Oberliga-Absteiger ASC Feudenheim in die Rückrunde der Volleyball-Verbandsliga. Auch wenn sie nach wie vor Tabellenvorletzter sind, haben sie sich ein bisschen Luft nach unten verschafft und können der Rückrunde positiv entgegensehen.

Es war ein Spiel, das zeigte, was Volleyball ausmacht – lange Ballwechsel, spektakuläre Abwehraktionen, cleveres Angriffsspiel und erfolgreiche Blocks auf beiden Seiten. Und die vielbesagte Psychologie – die SGlerinnen hatten den ersten Satz gewonnen, waren obenauf und kurz vor dem zweiten Satzgewinn. Dann jedoch riss der Faden und sie verloren noch mit 25:27. Der folgende Satz waren sie ein Schatten ihrer selbst, ehe sie in Satz vier wieder aufdrehten und mehr als nur Paroli boten – sie zwangen Feudenheim in den fünften Satz, der viel spannender nicht hätte sein können. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem denkbar knappen, aber verdienten 17:15 für die Damen der SG Ketsch/Brühl. Maßgeblich zum Sieg beigetragen haben Eva Oberhausen und Spielertrainerin Claudia Schröckenschlager.

Landesliga Damen

Im Spiel gegen den Tabellenzweiten SG Schwarzbachtal standen die Damen I der DJK Hockenheim von Beginn an in der Außenseiterrolle. „Vanessa Kraus ist kurzfristig eingesprungen, ansonsten wäre der Druck noch viel größer gewesen,“ so Margarita Helm zum Spiel beim Tabellenzweiten. Mit zahlreichen Eigenfehlern in Annahme und Angriff standen sich die DJKlerinnen selbst im Weg und verhinderten ein besseres Ergebnis. Mit 0:3 (12:25, 12:25 und 19:25) Sätzen muss die Niederlage schnell abgehakt werden und im Training der Blick auf die Schwachstellen gelegt werden.

Bezirksliga Herren

Beim Heimspieltag gingen die Mannen des TV Eppelheim in zwei Spielen jeweils über die volle Distanz von fünf Sätzen mit einem knappen Sieg und einer knappen Niederlage. Gegen die SG HTV/USC Heidelberg III fehlten am Ende drei Punkte für den Sieg 2:3 (20:25 25:20 25:22 22:25 12:15). Umgedrehte Vorzeichen gegen SG HTV/USC Heidelberg 5 wo es zum Sieg mit 3:2 Sätzen (25:21 24:26 25:21 21:25 15:11) reichte.

Die TG Sandhausen sieht mit dem 3:0 nach Sätzen als vermeintlicher klarer Sieger aus, wer sich aber die Satzergebnisse betrachtet sieht, dass es eine ganz enge Kiste war (25:18 30:28 27:25).

Bezirksklasse Damen

Die Damen II der SG Ketsch/Brühl fuhren ihren nächsten Sieg gegen die TG Laudenbach ein. Damit befinden sich die Damen II nun auf Platz vier von acht Mannschaften der Bezirksklasse. Zunächst legte die Mannschaft mit zwei gewonnenen Sätzen vor, leistete sich aber zu viele Fehler in den Sätzen drei und vier. Damit machten es die Damen um das Trainergespann Anika Wüst und Tamara Rill wieder sehr spannend. Den fünften Satz konnten die jungen Damen dann jedoch klar für sich entscheiden.

Kreisliga 2 Damen

Die Tabellenspitze behaupten konnten die Damen II der DJK Hockenheim bei ihrem Auswärtsspiel in Mannheim. Die gastgebende VSG Mannheim DJK/MVC V konnte der DJK lediglich im dritten Durchgang einen Satz abluchsen.

Die Hockenheimerinnen zogen ansonsten ihr Spiel zum 3:1 nach Sätzen und 25:7, 25:15, 22:25, 25:12 nach Ballpunkten durch und behauptete somit die Tabellenführung gegenüber dem TSV Oftersheim auf Platz zwei. ska

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019