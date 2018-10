Spielberechtigungenoft nicht aktuell

Wie die Passstelle und der Spielleiter des Badischen Fußball-Verbandes mitteilen, haben viele Vereine im Fußballkreis ihre Spielberechtigungslisten nicht auf dem neuesten Stand. „Um Maßnahmen zu vermeiden, sollten die Vereine schnellstmöglich die fehlenden Bilder hochladen, und Spieler, die nicht benötigt werden, aus der Liste entfernen“, empfiehlt Fritz Zeilfelder, Staffelleiter von Kreisliga und Kreisklassen.

Die Staffelleiter seien aufgefordert gewesen, zu gegebener Zeit die Spielberechtigungslisten aller in Konkurrenz spielenden Mannschaften zu überprüfen. „Deshalb bitte ich die Vereine, bis zum 11. November ihre Listen auf Vordermann zu bringen, da ab diesem Datum die Überprüfungen stattfinden“, sagt Zeilfelder. Seit dieser Saison gilt auch bis hinunter in die B-Klassen der Spielerpass online. Hierzu müssen die Passbilder der Spieler online ins DFBnet hochgeladen werden. Dadurch sind die Passmappen mit den Spielerpässen in Papierform weggefallen. wy

