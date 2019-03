Spielerisch noch steigern

In wenigen Tagen startet das ambitionierte Frauenfußballteam der SG ASV/DJK Eppelheim in die Landesliga-Rückrunde. Nach einer glänzenden Vorrunde und der starken Visitenkarte bei der Badischen Hallenmeisterschaft möchte das Team um Kapitänin Leia Lehmann nun mit attraktivem und erfolgreichem Fußball dafür sorgen, weiter oben an der Tabellenspitze der Kleinfeld-Landesliga zu bleiben.

Für Trainer Marc Böhmann ist besonders die spielerische und technische Stärke seiner Mannschaft der Schlüssel für die Tatsache, dass man als einziges Landesliga-Team noch ungeschlagen ist: „Alle Spielerinnen sind unglaublich motiviert, sich technisch und taktisch weiter zu entwickeln. Das führt dazu, dass wir auch in engen Spielen immer wieder gute Lösungen für knifflige Spielsituationen finden.“ Eine weitere Stärke ist der starke Teamgeist, der die 20 Spielerinnen im Alter von 16 bis 39 Jahren zusammen schweißt.

Torverhältnis von 21:5

Mit 16 Punkten aus fünf Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 21:5 geht es nun am Sonntag zum schweren Auswärtsspiel nach Finkenbachtal. Das Team aus dem hessischen Odenwald ist bekannt für seine starke körperliche Präsenz auf dem Platz und seinen unbedingten Siegeswillen. „Wir müssen alles in die Waagschale werfen, was wir drauf haben, um dort bestehen zu können“, fasst Kapitänin Leia Lehmann die Ausgangssituation vor dem Rückrundenauftakt zusammen. Anpfiff in Finkenbachtal ist am Sonntag um 17 Uhr.

Schon jetzt steht fest, dass die Eppelheimer Fußballfrauen in der nächsten Saison eine Stufe weiter gehen: „Wir werden ab Sommer auf dem Großfeld spielen, um als Team bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu haben“, so Teammanagerin Linda Uchlier. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019