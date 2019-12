Spielerische Überlegenheit zahlt sich aus

Mit der SG Heddesheim musste eine weitere ambitionierte Truppe das klare spielerische Übergewicht der Brühler Badenliga-Handballerinnen anerkennen. Diese Überlegenheit mündete in einem ungefährdeten 32:24 (16:12)-Erfolg des Gastgebers. Selbst die Höhe des Sieges entsprach dem Spielverlauf.

Trainerin Kerstin Siebenlist hatte zuvor ihren Mädels schnelles Spiel nach vorne verordnet, um die starre 6:0-Deckung der SG in Bewegung zu bringen und am Ende zu knacken. Diese Vorgabe setzte der TVB gnadenlos um. Heddesheim mußte unglaublich viel laufen und war spätestens in der zweiten Halbzeit nicht nur bezwungen, sondern auch konditionell nicht mehr in der Lage, die Gemengelage auf der Platte positiv zu beeinflussen.

Brühl bis auf die erkrankte Franziska Pristl in Bestbesetzung antretend, begann konzentriert und lag auch im Vergleich zu den letzten Begegnungen nicht von Beginn an im Hintertreffen. Die schnellen Spitzen setzten sich fast schon wie gewohnt gekonnt in Szene und sorgten für viel Torgefahr. Aber auch die Gäste ließen sich zunächst nicht lumpen. Die Partie begann schon sehr torreich (7:7/11.) und das muntere Spiel ging genauso weiter. Nur mit dem Unterschied, daß sich die Waage langsam, aber stetig, zugunsten des TVB neigte.

Fehlerquote niedrig

Die Fehlerquote war ebenfalls erfreulich niedrig, nur wenige Ballverluste und übereilte Abschlüsse waren zu verzeichnen. Dazu stabilisierte sich das offensive Abwehrbollwerk zusehends, was die Erfolgsaussichten Heddesheims weiter sinken ließ (12:9/20.). Maike Röschel, in blendender Spiellaune, traf stellvertretend alleine siebenmal in der ersten Hälfte. Die Offensivabteilung kombinierte sich temporeich durch die Gästereihen, die nicht in der Lage waren, die Lücken ganz zu schließen.

Die Pausenführung war zwar noch nicht vorentscheidend, zeigte aber tendenziell auf, wo die Reise in der fairen Begegnung hingehen sollte. Nach Wiederbeginn hielten beide Teams das Tempo weiter hoch. Aber schon in Bälde erlahmte allmählich der Geschwindigkeitshandball der SGH, während Brühl konsequent durchzog. Der Vorsprung wuchs sehr schnell weiter an (23:14/43.). Positiv gestaltete sich die Hereinnahme von Rechtsaußen Vanessa Henn, die ihre Torflaute für beendet erklärte, während die Gäste längst resigniert hatten.

Kerstin Siebenlist war voll des Lobes: „Meine Mannschaft hat heute ein gutes Spiel hingelegt. Auf die Abwehr war Verlass und vorne haben wir schnell kombiniert und unsere Chancen genutzt. Wir haben nur wenige technische Fehler produziert, auch das war von Vorteil. Ich bin rundum zufrieden.“

TVB: S. Pristl, Zimmermann; Li. Bühn, Gross (2), Handrick, Edelmann (5/1), Henn (7), Renkert (6/3), Lederer, Tomann (3), Röschel (8), Schneider, Le. Bühn (1). ako

