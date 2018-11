Spitzenreiter beim Letzten

Nicht gespielt und doch gewonnen! Das war die Bilanz der SG BW/GH Plankstadt am freien Wochenende der Frauen-Bundesliga. Verfolger Frisch Auf Leimen verlor sein Nachholspiel in Laufach, so dass Plankstadt nun mit zwei Punkten Vorsprung in die Rückrunde geht. Bei Punktgleichheit wäre die Spannung deutlicher größer gewesen als jetzt, zumal Plankstadt am letzten Spieltag Leimen zu Hause erwartet.

Die Rückrunde beginnt für BW/GH morgen um 13 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SKC Monsheim. Der Tabellenletzte konnte nur ein Spiel gewinnen und muss aufpassen, im Abstiegskampf nicht den Anschluss an Hemsbach und Karlsruhe zu verlieren. Nach der Niederlage in Leimen vor zwei Wochen möchte Plankstadt wieder punkten. „Erster gegen Letzter hört sich immer nach sicheren Punkten an, aber wir werden die auf keinen Fall unterschätzen“, sagte Yvonne Schränkler. Schließlich verlor ihr Team im Vorjahr in Monsheim, allerdings fehlte damals Steffi Blach und Sabrina Amtsberg war stark erkältet.

Schwere Auswärtspartie

Der DSKC Eppelheim hat das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten DKC Alt Heidelberg vor sich (Sonntag, 14 Uhr). Der Papierform nach ist der DSKC dort Außenseiter, aber im vergangenen Jahr schaffte er dort mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem Gesamtergebnis von 2806 Kegeln einen deutlichen und überraschenden Sieg mit 101 Kegeln Vorsprung. Auch das Hinspiel ging an Eppelheim, eine von nur zwei Niederlagen Heidelbergs bisher. Alt Heidelberghat einen Heimschnitt von 2824 Kegeln, das ist herausfordernd für den DSKC. Gelingt dennoch der Überraschungscoup? Lisa Erles ist zuversichtlich: „In unserer Mannschaft steckt viel Potenzial und so wäre es toll, wenn wir gleich mit einem Sieg in die Rückrunde starten können. mra

