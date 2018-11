Spitzenreiter fehlt ein Tor

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen kassierten beim TSV Heiningen eine knappe 22:23 (15:12)-Niederlage und verloren so die Tabellenführung.

Die Mannschaft unter Trainer Sascha Kuhn hatte sich vorgenommen, den Schwung und den Teamgeist aus den letzten Spielen mitzunehmen, um einen weiteren Sieg heimfahren zu können. Doch schon der Start verlief nicht zugunsten der HSG. Im Angriff suchten die Gäste zu schnell und zu unvorbereitet den Abschluss. Heiningen nutzte dies und zog in der 9. Minute aufgrund von drei schnellen Tempogegenstößen mit 6:3 davon. Dies zwang den HSG-Trainer zur ersten Auszeit. Die Ansage fruchtete, denn seine Mannschaft glich in der 13. Minute aus. Durch konzentriertere Spielzüge im Angriff und gute Abwehrarbeit gingen die HSG-Frauen mit einer 15:12- Führung in die Halbzeitpause.

Entscheidung in Unterzahl

Die zweite Hälfte gestaltete sich zunächst ausgeglichen. Heiningen konnte immer wieder verkürzen, die HSG-Frauen zogen wieder davon. In der 45. Minute schaffte die Heimmannschaft aber den Ausgleich (19:19). Nun kamen lange Phasen, in denen beide Mannschaften ihre Torchancen nicht nutzten, auch wurden die Siebenmeter nicht verwertet. Die Auszeiten von Heiningen und der HSG brachten nicht den nötigen Umschwung. Beide Mannschaften mussten zudem ab der 52. und 54. Minute auf jeweils eine Spielerin aufgrund einer Roten Karte (dreimal zwei Minuten) verzichten.

In der 55. Minute stand es 21:21. Eine weitere Zeitstrafe gegen die Gäste brachte Heiningen die Führung: In der 56. Minute erzielte die Heimmannschaft dann das 23:22. Und der letzte Angriff brachte für St. Leon/Reilingen nicht den erhofften Ausgleich.

Trainer Sascha Kuhn war enttäuscht: „Leider haben wir es verpasst, Profit aus einer ordentlichen Abwehrleistung zu ziehen. Wir waren nicht in der Lage, die vielen technischen Fehler abzustellen. Das muss in den nächsten Spielen besser werden, wenn wir wieder Punkte mitnehmen wollen.“

HSG: Schmurr, Weiß; Gottselig (1), Holzer (3), Zinser, Jünger, Laier (3), Schneider, S. Müller (4), Schulz (6/1), Rimpf (5/3).

