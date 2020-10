Spitzenreiter gestürzt

Der TV Eppelheim hat den TSV Rot mit 26.23 (12:12) geschlagen und damit den Tabellenführer der Handball-Badenliga gestürzt. Eine hochbrisante Partie war zu erwarten, schließlich trafen die alten Rivalen nun nach dem Aufstieg beider Mannschaften erstmals in der Badenliga aufeinander. Die Gäste waren zudem als Tabellenführer angereist, der TVE – noch ungeschlagen in eigener Halle – war trotz der Quarantäne zweier Spieler fest entschlossen, diesen Nimbus zu verteidigen.

Und das Spiel begann auch prompt mit einem Sturmlauf der Gäste (0:3), aber dann hatten sich die Hausherren gefangen und kämpften sich in die Partie hinein. Da kam es in der 18. Minute zu einer der beiden wohl spielentscheidenden Szenen. Innerhalb einer halben Minute wurden drei Eppelheimer Spieler mit Zeitstrafen bedacht, doch die Roter konnten aus dieser deutlichen numerischen Überzahl kein Kapital schlagen. Vielmehr kassierten sie sogar durch den kaum zu bremsenden Yannick Marz den Ausgleich (7:7). Von nun an wechselte die Führung mehrfach, da nahm TVE-Coach Robin Erb kurz vor dem Halbzeitpfiff seine Auszeit und Philipp Stotz beendete den besprochenen Spielzug mit dem Tor zum 12:12-Ausgleich.

Dennhardt als Trumpf

Die zweite Hälfte zeigte ein ähnliches Bild, Rot ging in Führung, Eppelheim glich aus. Da kam es zur zweiten spielentscheidenden Aktion: Gästeakteur Lukas Marterer (Spielstand 15:16) foulte den wieder zu Höchstform aufgelaufenen Mirko Hess im Schnellangriff, bekam eine nachvollziehbare Zwei-Minuten-Strafe, seine darauffolgende aufbrausende Reaktion verdoppelte die Strafe dann sogar auf vier Minuten. Diesen Vorteil nutzte der TVE zu drei Toren in Folge, ging darauf sogar mit 19:16 in Führung und Erb hatte dann noch einen Trumpf im Ärmel. Für die Crunchtime wechselte er Leon Dennhardt ein, der mit drei wichtigen Toren das Schicksal des Tabellenführers besiegelte. „Wir haben in der zweiten Hälfte nur drei Fehlwürfe und zwei Ballverluste bei 14 Toren gehabt, so gut waren wir glaube ich noch nie,“ gab Robin Erb Stolz zu Protokoll, während Co-Trainer Sebastian Dürr sein Abwehrbollwerk lobte: „Obwohl unser Abwehrorganisator Dennis Schäfer die ganze zweite Halbzeit verletzt nicht mehr mitwirken konnte, haben die andern doppelt malocht.“

TVE: Brendel, Kriechbaum; Späth, Stotz (3), Hofmann (2), Scheffzek (2), Marz (5), Hess (6), Geier (2), Trautner (1), Dennhardt (3), Schäfer, Sommer (2/2).

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020