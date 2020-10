Spitzenreiter macht halbes Dutzend voll

Der FV Brühl II bleibt souveräner Tabellenführer in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I.

FV Brühl II – FC Badenia Hirschacker 6:2 (3:1)

Die Gäste gingen früh in Führung, Angelo Racalbuto nutzte in der siebten Minute einen Pass aus dem Mittelfeld, frei vor Brühls Keeper Johannes Thiel, zum 0:1. Der FVB 2 zeigte sich nicht beeindruckt, Canay Keklik verwandelte eine Flanke per Kopf zum 1:1-Ausgleich (12.). Nach 16 Minuten zeichnete sich Keklik als Vorlagengeber aus, Tim Heene war zur Stelle und brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Den 3:1 Halbzeitstand besorgte Nico Reffert, er überlistete FC Torwart Francesco Rubino mit einem Heber (31.). Schön von Mario Tessitore bedient, erhöhte Heene nach Wiederanpfiff auf 4:1 (53.). In der 72. Minute freute sich auch Tessitore über einen Torerfolg, er verwandelte eine Flanke von Dominique Dörr per Direktabnahme zum 5:1. Nur drei Minuten später schraubte Heene mit seinem dritten Treffer das Ergebnis auf 6:1 (74.). Den Schlusspunkt allerdings setzte die Badenia, Pascal Roth verwandelte einen Freistoß direkt zum 6:2-Endstand (87.).

Spvgg Ketsch II – TSG Rheinau 2:3 (2:3)

In einem spannenden Verfolgerduell behielten die Gäste die Oberhand. In einer ereignisreichen ersten Hälfte sorgte zunächst Frank Cholewa für die Gästeführung (2.), die Jonathan Barbari postwendend ausglich (5.). Ketsch hatte mehr Ballbesitz, was auch dem erneuten Führungstreffer von Mark Lenhard geschuldet war (12.). Dann entglitt das Spiel der 06 ein wenig und Sebastian Wantoch von Rekowski sorgte für das 1:3 (29.). Nachdem die 06er durch Özgür Cakiroglu ausglichen hatten (35.) und Marcel Jakubith mit Gelb-rot vom Platz musste (wegen Meckerns) erhoffte man sich so einiges von den Ketschern. Der letzte Pass kam aber bisweilen nicht an oder man spielte überhastet, so dass der kämpferisch starke Gast kein Tor mehr zuließ und auch bei dem ein oder anderen Konter für die Entscheidung hätte sorgen können. Der starke Max Giesel im Ketscher Tor verhinderte dies aber bravourös. So blieb es bei der ärgerlichen ersten Saisonniederlage für die 06er.

SV Altlußheim – SG Oftersheim 0:3

Oftersheim war die stärkere Mannschaft und nutzte seine Chancen konsequent. Auf Seiten der Altlußheimer war Christian Steiger der Unglücksrabe, der zwei gute Torgelegenheiten nicht verwerten konnte. Der SV Altlußheim bleibt damit ohne Punkt Tabellenletzter.

SC Olympia Neulußheim – FC Türkspor II 0:3 (0:2)

Beide Mannschaften kamen gut ins Spiel und es gab Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit ging jedoch Türkspor II durch Edvin Mustafagic (39.) und Emre Sen (44.) mit 2:0 in Führung. Neulußheim hatte Chancen, konnte diese jedoch nicht verwandeln. Türkspor II war eiskalt und erhöhte durch Sen (76.) in der zweiten Halbzeit auf 3:0.

SV Rohrhof – SV Seckenheim 0:1 (0:1)

Rohrhof hat überraschend das Heimspiel gegen Seckenheim verloren. Die Gäste haben sich durch Kampf und Leidenschaft den Auswärtssieg verdient. Bereits in der 8. Minute gingen die Seckenheimer in Führung. Danach war Rohrhof etwas geschockt und benötigte ein paar Minuten, bis die Katsch-Elf wieder zu ihrem Spiel fand. Aber die Ausfälle von Daniele Parisi und Oliver Niemiero im Sturm waren nicht adäquat zu ersetzen, so dass sich die Rohrhofer über die gesamte Spielzeit keine großen Torchancen erspielen konnten und Seckenheim am Ende als verdienter Sieger vom Platz ging.

Selbst die gelb-rote Karte des Seckenheimer Spielertrainers (80.) brachte keinen Ausschlag mehr zugunsten des SV Rohrhof. wy/vm

