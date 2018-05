Spitzenreiter rettet gerade so einen Punkt

Anzeige

Tabellenführer SV Rohrhof rettete in der Fußball-Kreisklasse A 1 gegen Pfingstberg gerade so einen Punkt, so dass der Vorsprung auf die Spvgg 06 Ketsch II nun nur noch zwei Punkte beträgt.

Plankstadt II – Brühl II 1:8 (1:5)

Der FV Brühl wurde seiner Favoritenrolle bei Schlusslicht Plankstadt gerecht. Besonders vor dem Tor zeigte sich der FV äußerst effizient.

Ketsch II – VfL Kurpf. II 7:3 (2:2)

Mehr Mühe als gedacht hatte der Tabellenzweite Spvgg Ketsch gegen den VfL Kurpfalz Neckarau. So stand es zur Pause nur 2:2. Nach der Pause zeigte die Spvgg dann ihre individuelle Klasse und siegte verdient.