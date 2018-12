Spitzenschach in der Zehntscheune

Das Hockenheimer Schach-Management mit den Brüdern Günter und Dieter Auer und Mannschaftsführer Blerim Kuci verstärkte die Mannschaft vor Meldeschluss mit vier Supergroßmeistern nochmals. Der ohnehin starke Kader der erfolgreichsten Mannschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar hat mit Yi Wei aus China, Samuel Shankland aus den USA und Nikita Vitiugov aus Russland drei Medaillenträger der Schacholympiade im Kader.

Erstmals mussten die Hockenheimer auf die Bundesliga-Spielstätte Baden-Württemberg Center am Hockenheimring wegen einer Großveranstaltung verzichten, sodass die Spielrunden fünf und sechs in die Zehntscheune stattfinden. Schachfans kommen heute ab 14 Uhr in den Genuss des Vergleichs mit dem Vorjahreszweiten SG Solingen. Derzeit stehen OSG Baden-Baden, SG Solingen, SV 1930 Hockenheim und SC Viernheim ungeschlagen an der Tabellenspitze der Schachbundesliga. Am Sonntag geht es für Hockenheim um 10 Uhr gegen den Düsseldorfer SK weiter, während Viernheim gegen SG Solingen antritt.

Unser Bild zeigt das Rennstadt-Team mit David Baramidze (v. l.), Alexander Moiseenko, Oleg Boguslawski, Tamas Banusz, Blerim Kuci (Teamchef), Günter Auer Co-Manager, Arik Braun, Rainer Buhmann, Dennis Wagner und Ivan Saric. / zg

