Spitzenspiel wird erneut verschoben

Mit großer Spannung und Vorfreude fieberten die Beteiligten der Vereine TSG Rheinau und FV Brühl II dem Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse A entgegen, das an diesem Mittwoch steigen sollte. Brühl II als Tabellenführer und Rheinau als selbsternannter Meisterschaftsfavorit nur drei Zähler dahinter – diese Konstellation versprach knisternden Offensivfußball. Nun ist die Partie allerdings erst einmal vertagt.

Ein Rheinauer Spieler hatte Kontakt zu einer Corona-infizierten Person und so wurde die Begegnung als Vorsichtsmaßnahme abgesagt. Der Nachholtermin ist bereits bekannt: Am Mittwoch, 11. November, treten die beiden Kontrahenten im dritten Anlauf gegeneinander an. wy

