Spitzenteams geben sich keine Blöße

Sowohl der KSC Schwetzingen als auch der FC Badenia Hirschacker gaben sich an der Tabellenspitze keine Blöße.

Viktoria Neckarhausen II – KSC Schwetzingen 0:5 (0:2)

Der KSC wurde seiner Favoritenrolle gerecht und hatte von Anfang an mehr Ballbesitz. Enver Emiroglu traf bereits in der zehnten Minute zum 0:1. In der 25. Minute erzielte Sebajdin Kruezi mit einem 25-Meter-Schuss den 0:2-Pausenstand. Gleich nach Wiederanpfiff markierte Mehmet Horuz nach Vorarbeit von Emiroglu das 0:3 (47.). Und nur fünf Minuten später legte Batuhan Karadeniz mit einem Weitschuss nach (52.). Für den 0:5-Endstand einer geschlossen starken KSC-Mannschaft sorgte Muhammed Demiray (76.).

FC Badenia Hirschacker – SV Rohrhof II 4:0 (2:0)

Der Unparteiische pfiff die Partie an und die „Hirsche“ benötigten drei Ballkontakte, um durch Christian Simon zum 1:0 zu kommen (1.). Hirschacker blieb druckvoll und in der 15. Minute sorgte erneut Simon für das 2:0. In der zweiten Hälfte behauptete sich der FCB mit viel Ballbesitz und wartete auf seine Chancen. In der 70. Minute machte Simon seinen Hattrick perfekt und schob problemlos zum 3:0 ein. Danach gab es nochmal ein Aufbäumen der Gäste, doch Badenia-Schlussmann Lars Amann hielt seinen Kasten sauber, so dass Steven Schuhmacher mit dem 4:0 den verdienten Schlusspunkt setzte (87.).