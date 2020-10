Sport-Fan durch und durch

Ulrich Grambow ist wahrlich ein großer Sport-Fan. Vor allem das Geschehen der Vereine aus unserer Region verfolgt er mit großem Interesse. Ob die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga – übrigens auch deren Frauenmannschaft – oder die Mannheimer Adler im Eishockey oder die Rhein-Neckar-Löwen im Handball, der Ketscher ist immer am Ball. Und natürlich auch beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen.

Seit Dienstag ist er stolzer Besitzer eines SVS-Trikots mit allen Original-Unterschriften der Mannschaft. Das hatte der Verein als Hauptpreis für das Tippspiel unserer Zeitung ausgelobt (wir berichteten). Zu den Heimspielen der Elf von Trainer Uwe Koschinat gaben Vertreter von Pfitzenmeier, den Stadtwerken, der Sparkasse Heidelberg, der VR Bank Kur- und Rheinpfalz sowie der Redaktion ihre Tipps zum Spielausgang ab. Auf der Zielgeraden hatte die Zeitung den Gesamtsieg davongetragen.

Das Trikot sollte aber nicht in den Redaktionsstuben hängen, sondern an einen Leser und Fan weitergegeben werden. Bei dieser Verlosung hatte nun Ulrich Grambow Glück und nahm nun aus den Händen von Sportredakteur Andreas Lin das schwarz-weiße Sandhausen-Unikat entgegen. Aber er wird es gar nicht behalten, sondern an einen Freund weitergeben, der ein riesengroßer SVS-Fan ist. „Der hat bald Geburtstag und damit will ich ihn überraschen“, sagt der Gewinner. Da sein Bekannter nicht mehr hier wohnt, sei auch die Gefahr gering, dass er es aus der Zeitung erfährt.

Stammgast in den Arenen

Auch ohne Trikot wird Ulrich Grambow dem SVS die Daumen drücken. gern auch vor Ort: „Wenn es passt, bin ich im Stadion“, erzählt er. Kürzlich hatte er Glück und konnte sogar den Sieg von Hoffenheim gegen Bayern München live in der Sinsheimer Arena verfolgen. Früher war er sogar noch viel häufiger in den Stadien und Hallen, doch seit er in Stuttgart arbeitet, geht das nicht mehr.

Aber er informiert sich auch intensiv durch unsere Zeitung über das Sportgeschehen in der Region. Abonniert hat er die SZ/HTZ schon ganz lange. „Und ich hab’ auch schon mal was gewonnen“, strahlt Grambow und erinnert sich gern an die Preisverleihung bei der Sportlerwahl-Party vor zwölf Jahren. „Das war ein tolles Erlebnis.“

