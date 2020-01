„Willkommen in der Landesliga“, dies waren die markigen Worte, die Mosbachs Trainer nach einem harten Foul eines seiner Spieler gegen einen Handballer im Hinspiel in Richtung Bank des Aufsteigers TV Eppelheim II gerufen hatte. Das hatten sich die damaligen Gäste gemerkt und waren sehr darauf fokussiert im Rückspiel die passende sportliche Antwort zu geben, was mit dem 30:27 (16:16)-Erfolg auch gelang.

Aber es dauerte bis fast zum Ende, ehe der Sieg eingetütet war. Frederic Weihmann traf aus der Distanz zum 27:26, Keeper Arthur Heimbrecht wehrte den nächsten Strafwurf ab und Dominic Sauer versenkte postwendend einen Konter (56.). Die Vorentscheidung war gefallen. Coach Sören Meyer wollte keinen seiner Akteure hervorheben, lobte aber die „hervorragende Kollektivleistung“.

TVE: Heimbrecht; Spannagel (3), Henseler, Holtmann (1), Kluger, Waltner (1), Fischer, Metzler (5/1), Jäger (7/2), van Huuksloot, Weihmann (6), Schuhmacher, Spilger (2), Sauer (5). mj/zg

