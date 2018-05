Anzeige

Lange sah es so aus, als könne die Spvgg 06 Ketsch aus Mühlhausen den nächsten Sieg in der Fußball-Landesliga mit nach Hause nehmen. Weil die Ketscher jedoch wieder einmal mit den sich bietenden Torchancen viel zu fahrlässig umgegangen sind, bestrafte sie die Heimelf mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Dadurch verpasste es die Spielvereinigung, in der Tabelle einen weiteren Platz nach oben zu klettern und Revanche für die Vorspielniederlage zu nehmen.

In Mühlhausen, dem Ort, an dem Ketsch vor knapp einem Jahr mit dem Sieg im ersten Relegationsspiel den Grundstein für die Rückkehr in die Landesliga legen konnte, hatte Coach Frank Eissler drei Spieler aus dem U19-Kader dabei, was die aktuelle personelle Situation bei den 06ern deutlich macht. Trotzdem startete Ketsch bei hochsommerlichen Temperaturen überlegen ins Spiel und hatte nach acht Minuten mit einem spektakulären Fallrückzieher von Mäx Reuter, der knapp über die Latte strich, die erste Gelegenheit. Mühlhausen fand in der ersten halben Stunde offensiv überhaupt nicht statt. Folgerichtig fiel nach 29 Minuten auch die Führung für Ketsch. Atiya Djobo und Steffen Jung hatten sich über links gut durchkombiniert und Daniel Marzoll einen guten Ball in die Tiefe gespielt, den Steffen Jung kurz vor der Grundlinie erlaufen und in die Mitte zurücklegen konnte. Mäx Reuter schob unbedrängt zum 0:1 ein.

Spvgg 06 Ketsch: Wies; Djobo (59. T. Eberle), Greco (84. Güc), ... Spvgg 06 Ketsch: Wies; Djobo (59. T. Eberle), Greco (84. Güc), Marzoll, Rosenberger, Jung, Kaya, Öksüz (80. N. Eberle), Reuter (62. Puente), Zeilfelder, Hinzmann. Tore: 0:1 Reuter (28.), 1:1 Becker (90.+1). Beste Spieler: Rosenberger, Greco – Becker, Amallah. Schiedsrichterin: Chantal Kann (Walzbachtal). jf

In der zweiten Halbzeit kam Mühlhausen etwas schwungvoller aus der Kabine. Nach 50 Minuten hatte Ketsch Glück, als Lukas Neidig nach einem Freistoß sechs Meter vor dem Spvgg-Gehäuse an die Kugel kam, diese aber neben den Kasten setzte. Warum in der 52. Minute das nicht immer sicher wirkende Schiedsrichtergespann unter der Leitung von Chantal Kann nicht auf Elfmeter entschied, war wohl allen auf dem Gelände des FCM ein Rätsel: Marzoll wurde in der Luft von seinem Gegenspieler förmlich umgecheckt, ohne dass dieser eine Chance hatte, an den Ball zu kommen. Der Pfiff blieb aus. Zwei Minuten später die nächste Gelegenheit für Marzoll, nachdem Djobo den Ball gut per Kopf zurückgelegt hatte, sein Schuss strich am FC- Tor vorbei.