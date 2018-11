Spvgg 06 Ketsch gegen TSG Eintracht Plankstadt – Derby auf Augenhöhe

Der 13. Spieltag in der Fußball-Landesliga beschert den Fußballfreunden am Sonntag um 17 Uhr mit der Begegnung TSG Eintracht Plankstadt gegen Spvgg 06 Ketsch ein Derby. Der FV Brühl kann am Sonntag um 14.30 Uhr bei der Schießbude der Liga, der SG Hemsbach, etwas für sein Punkt- und sein Torverhältnis tun. Bereits am heutigen Freitag um 19.30 Uhr empfängt die SG ASV/ DJK Eppelheim die

...