Spvgg 06 mit Traumstart

Die Fußballerinnen der Spvgg 06 Ketsch drehen in der Landesliga Rhein-Neckar an der Tabellenspitze ihre Kreise.

SG Dielheim/ Wiesloch II – Spvgg 06 Ketsch 1:3 (1:3)

Die Spvgg 06 Ketsch setzt ihren Traumstart weiter fort und bleibt weiterhin ungeschlagener Tabellenführer in der Landesliga. Auch nach dem Auswärtsspiel bei der SG Dielheim/ Wiesloch II blieb man verlustpunktfrei. Ketsch ging als Favorit gegen den Tabellenletzten in das Spiel. Schon in der 8.Minute erzielte Tamara Beigel das 0:1, Valeria Mangione baute die Führung in der 26.Minute auf 0:2 aus. Etwas unglücklich beförderte Jana Glaser den Ball nach einem Eckstoß zum 1:2-Anschlusstreffer der Gastgeber ins eigene Tor. Doch Katrin Groß sorgte vor dem Seitenwechsel mit dem 1:3 wieder für klare Verhältnisse.

SG Eppelheim – Heidelberger SC 2:3 (0:1)

In einer Partie auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Teams regelrecht eine Schlacht. Der Heidelberger SC konnte bereits in der ersten Halbzeit durch Melissa Braun in Führung gehen (32.). Nach 20 Minuten der zweiten Halbzeit fiel der Ausgleich nach einem Eigentor der Heidelbergerin Simone Busch (63.). Die Gastgeberinnen hatten schwer mit der Körperlichkeit der Heidelbergerinnen zu kämpfen und gerieten zehn Minuten vor Schluss durch einen Treffer von Saskia Metzinger erneut in Rückstand (80.). Abermals keine zehn Minuten später glich Laura Sommer durch einen Freistoß aus (88.), jedoch erzielte Melissa Braun in der letzten Minute noch den Siegtreffer für den HSC (89.). wy

