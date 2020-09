Spvgg 06 will die Derbyschlappe wieder wettmachen

Jetzt hat es auch den bisherigen Spitzenreiter der Fußball-Landesliga SG ASV/DJK Eppelheim erwischt. Im Heimspiel gegen den Neuling SG Horrenberg konnte die Engelhardt-Truppe nicht an ihre bisherige Leistungsstärke anknüpfen und verlor mit 0:2. Die Eppelheimer müssen am Sonntag um 17 Uhr beim ASV Neuenheim antreten und werden versuchen verlorenes Terrain zurückzugewinnen.

Der FV Brühl ließ sich einen 2:0-Vorsprung beim VfB St. Leon noch aus der Hand nehmen und musste sich mit einem Punkt zufriedengeben. Der FVB hat am Sonntag den TSV Neckarbischofsheim zu Gast und will diesmal die volle Punktzahl einfahren. Die Spvgg 06 Ketsch war am Wochenende spielfrei und hatte Zeit die zuletzt erlittene Schlappe im Derby gegen Brühl zu verarbeiten. Jetzt wollen die 06er im Heimspiel gegen VfB St. Leon den Schaden wieder reparieren. Tabellenschlusslicht SV 98 Schwetzingen ist spielfrei.

Ein absolutes Spitzenteam

Für den erfolgsverwöhnten Trainer der SG ASV/DJK Eppelheim, Frank Engelhardt, war die Begegnung gegen Horrenberg ein gebrauchter Tag, denn keiner seiner Akteure zeigte annähernd Normalform. Ganz anders der Gast aus Horrenberg, der alles in die Waagschale warf. „Solche Rückschläge wird es immer mal geben, wichtig ist dabei, dass wir daraus unsere Lehren ziehen. Nun treffen wir auf den ASC Neuenheim – für mich ein absolutes Spitzenteam – das definitiv um den Aufstieg mitspielen wird“, lässt sich der SG-Coach von den bisherigen Ergebnissen des Gastgebers nicht blenden. „Zu was die Neuenheimer imstande sind, haben sie beim 5:0-Sieg gegen Bammental unter Beweis gestellt. Auf der anderen Seite zeigen drei Niederlagen in fünf Spielen aber auch auf, dass die Automatismen noch nicht gefestigt scheinen, das könnte uns in die Karten spielen“, meint Engelhardt, der von seiner Mannschaft fordert, wieder das Gesicht aus den ersten vier Spielen zu zeigen. Personell stehen dem SG-Trainer wieder Tim Jansen und Patrick Lehr (Bild) zur Verfügung. Sebastian Fenyö (Muskelfaserriss), Jannick Heins (Kniebeschwerden), Max Weiss (Leiste) sowie Janik Steffen (Urlaub) sind nicht mit von der Partie.

„Leider haben wir in St. Leon, durch eine schlechte zweite Hälfte versäumt, drei Punkte mitzunehmen, um uns mehr Luft nach unten zu verschaffen“, ärgert sich FVB-Trainer Volker Zimmermann über die vergebenen Zähler, „Wir haben eine Halbzeit lang sehr gut gearbeitet, das muss unser Maßstab für das kommende Spiel gegen TSV Neckarbischofsheim sein. Neckarbischofsheim hat zwar bisher nur fünf Punkte auf dem Konto, wobei der Sieg zu Hause gegen Neuenheim ein Empfehlungsschreiben ist und zeigt, dass unsere Gäste in der Lage sind, sich am Gegner aufzurichten“, rechnet Zimmermann mit Gegenwind. Mit Spielertrainer Oliver Mahrt verfügt der TSV über einen erfahrenen Abwehrorganisator und Akteure wie Marcel Schaardt, Pascal Monteiro und Daniel Hotel sind offensivstarke Angreifer, die es auszuschalten gilt. „Wir müssen an die Leistung gegen Ketsch und die erste Hälfte des Spiels in St. Leon anknüpfen, dann werden wir auch die drei Punkte in Brühl behalten“, gibt Zimmermann die Zielrichtung vor und hat bis auf Alexander Knöbl und den angeschlagenen Tim Diederichs personell die Qual der Wahl.

Tondo klärt Torwartfrage

Die Spvgg 06 Ketsch hat nach Aussage ihres Trainers Giuliano Tondo das spielfreie Wochenende für intensives Training genutzt und den Schwerpunkt auf die Verteidigung der Standards gelegt. „Hier sehe ich die größte Baustelle in unserem Spiel“, so Tondo, der auch diese Woche die Torwartfrage geklärt hat: Julian Herzog bekam den Vorzug vor Yannik Hauschild und ist ab sofort die Nummer eins.

Im Heimspiel gegen St. Leon will man ein anderes Gesicht als zuletzt zeigen, als man in zwei Spielen zwölf Tore kassierte. „St. Leon hat bisher mit unterschiedlichen Ergebnissen aufgewartet, was unsere bevorstehende Aufgabe nicht leichter macht“, rechnet Tondo mit einem unangenehmen Gegner, will aber dennoch das Heimrecht nutzen, um einen Dreier einzufahren. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Pierpaolo Greco und Stephan Jung. Definitiv ausfallen wird Arthur Kissner. Bild: Fischer

