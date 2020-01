St. Leon/Reilingen steht unter Druck

Bei einem der Aufstiegsanwärter und Titelkandidaten der Handball-Badenliga, dem TSV Birkenau, will die HG Oftersheim/Schwetzingen II versuchen, sich zumindest minimal im Abstiegskampf zu bewähren. Es ist der Auftakt zum Handball-Geschehen in der Badenliga mit hiesiger Beteiligung an diesem Wochenende. Die Situation in der unteren Tabellenhälfte bleibt einfach kurios: Sechs Mannschaften trennen nur zwei Punkte, weitere sechs Teams stehen nur ein bis drei Zähler davor. Übrig bleibt nur ein Trio mit eben Birkenau sowie Heidelsheim/Helmsheim und Knielingen.

HG-Coach Frederik Fehrenbach, der wie gehabt bis zum Spieltag (Samstag, 20 Uhr) eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen will, hofft, den Favoriten zu ärgern. Bei diesem hat bereits im alten Jahr Trainer Axel Buschsieper seinen Posten zur Verfügung gestellt. „Zum ersten Mal muss ich kapitulieren, es ist ein ganz schwerer Moment für mich“, gab er Mitte Dezember bekannt und trat zurück. Zu starke Rückenbeschwerden ließen den früheren HG-Linksaußen das Handtuch werfen. Mit Sascha Höhne als Spielertrainer wurde inzwischen eine interne Lösung bis Rundenende präsentiert.

Enge Kiste fast ligaweit

In Anbetracht der geschilderten Tabellensituation bleiben für die anderen beiden Vertreter der Region nur – je nach Sichtweise – Mittelfeldduelle oder Abstiegskämpfe zu absolvieren. Die TSG Eintracht Plankstadt könnte mit dem Heimvorteil im Rücken den einen Punkt vor ihr liegenden TSV Amicitia Viernheim überholen, der wohl seinen eigenen Ansprüchen etwas hinterherhinkt, sich weitgehend durch große Ergebnisvariabilität auszeichnet.

Der Gast der HSG St. Leon/Reilingen, die SG Heddesheim, hat indes schon drei Zähler Vorsprung, nach Minuspunkten sogar fünf, auf die Hausherren. Der Gastgeber in dieser Begegnung dürfte also zum einen die Außenseiterrolle besetzen und auch ordentlich unter Erfolgsdruck stehen. Die SGH stand lange Zeit mit an der Tabellenspitze und galt als Meisterschafts- und Aufstiegsaspirant und hat den Anschluss nach ganz oben zwar etwas verloren, aber mit ihrer recht stabilen Abwehr macht Heddesheim es nach wie vor jedem Gegner schwer, sich erfolgreich durchzusetzen. Bei der HSG wurden in der Zwischenvorbereitung von Trainer Jonathan Winter spielerische Elemente verfeinert, das Tempospiel etwas forciert und auch an der Technik gefeilt. Wurfeffektivität und Offensivvarianten standen ebenfalls obenan. Und nicht zuletzt wurde im Deckungsbereich die Zusammenarbeit verbessert. mj/krau

