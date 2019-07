Staffeln krönen medaillenreichen Tag

„Die Goldmedaille und somit der Titel des badischen Meisters 2019 geht an die LG Kurpfalz.“ Dieser Satz war bei den badischen Meisterschaften in Schutterwald mehr als einmal durch die Stadionlautsprecher zu hören. Insgesamt sechsmal standen Athleten der LG Kurpfalz ganz oben auf dem Podium und heimsten den Meistertitel ein (wir berichteten).

Am erfolgreichsten war an diesem Wochenende Anne Braun vom TSV Oftersheim. Die 19-Jährige holte die Titel über 100 Meter und 400 Meter Hürden sowie später mit der Staffel. Für diese tolle Leistung wurde sie mit dem Ehrenpreis der besten U20-Athletin des Tages ausgezeichnet. Die gleichaltrige Vanessa Weiß wurde über 400 Meter Fünfte und im Speerwurf Vierte (30,68 Meter). Weitere vierte Plätze heimsten Louisa Ludwig (U 18) über 200 Meter (27,35 Sekunden) sowie Isabelle Sturm (Frauen) im Diskuswurf (39,97 Meter) ein. Die Nachwuchswerferin Maike Deckert wurde in der Altersklasse U18 sowohl im Kugelstoßen (10,81Meter) als auch im Diskuswurf (26,37) Fünfte und die gleichaltrige Carina Meiser wurde über 400 Meter Siebte.

Doppelsieg zum Abschluss

In der männlichen Jugend U20 siegte Luca Wagner als klarer Favorit über die 800 Meter, sein Trainingskollege Jakob Gieser belegte den sechsten Platz. Neben dem badischen Speerwurf-Meister Martin Erle gewann zudem Yannick Sturm mit starken 40,20 Meter die Silbermedaille im Diskuswerfen und Kim-Lukas Koloska wurde Vierter über die 110 Meter Hürden der männlichen Jugend U18.

Das Highlight des Tages waren die abschließenden 4x400-Meter-Staffeln der Männer und Frauen. Beiden Teams der LG Kurpfalz gelang es, sich von den anderen Mannschaften klar abzusetzen und somit zwei weitere Goldmedaillen zu gewinnen. Die Frauen liefen in der Besetzung Anne Braun, Jennifer Matern, Louisa Ludwig und Denise Grashoff (4:11,27). Bei den Männern waren Jonas und Yannik Dudda, Finn Zimmermann und Luca Wagner am Start (3:25,99). mb

