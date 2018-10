Staffelsieg im Blick

Durch das 1:1 bei der Spvgg 06 Ketsch III hat die SG Oftersheim II den zweiten Tabellenrang in der Fußball-Kreisklasse B eingebüßt. SGO-Coach Antonino Casciaro trauert den zwei vergebenen Punkten hinterher. „In der ersten Halbzeit war das Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Hälfte hätten wir die Partie für uns entscheiden müssen, denn wir waren die klar bessere Mannschaft“, sagt der Coach.

So wie es heute aussieht, könnte den Jungs vom Hardtwald nicht einmal die Meisterschaft helfen, um in die A-Klasse aufzusteigen. Hierzu müsste nämlich die erste Mannschaft der SGO Platz machen und in die Kreisliga aufsteigen, da zwei Teams aus dem gleichen Verein nicht in einer Liga spielberechtigt sind. Ungeachtet dessen schickt Casciaro eine Kampfansage an den Rest der Klasse. „Natürlich ist es schade, dass wir bei der aktuellen Situation der ersten Mannschaft nicht aufsteigen können. Trotzdem streben wir weiter den Staffelsieg an.“

Bei drei Punkten Rückstand auf Rang eins, aber einem ausgetragenen Spiel mehr sind die Ambitionen des Neu-Trainers berechtigt. Mit 28 Treffern stellen die Oftersheimer die treffsicherste Mannschaft der Liga. Das soll nun der FC Germania Friedrichsfeld II zu spüren bekommen. „Ich erwarte von meiner Mannschaft vollen Einsatz und volle Konzentration“, so Casciaro. Der Gegner ist nicht zu unterschätzen. Auf dem Konto der Mannheimer stehen erst zwei Niederlagen – ebenso wenig wie bei der SGO II. wy

