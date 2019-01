Stan, Köber und Metzger stark

Die Verbandsliga-Volleyballerinen der SG Ketsch/Brühl holten mit einem 3:0 gegen den TSV Mühlhausen/Würm drei wichtige Punkte und mussten sich zuvor mit 1:3 gegen ein starkes Sinsheimer Reserveteam geschlagen geben.

Nach dem Gewinn des ersten Satzes gegen den SVS II zogen diese die Zügel merklich an und waren der SG überlegen. Trotz guter Annahme, Feldabwehr und variablen Angriffsspiels gelang es nicht, den Spielfluss Sinsheims zu stoppen. Gegen den TSV war die SG auf Wiedergutmachung aus – hatte sie doch das Hinspiel denkbar knapp verloren. Konzentriert von der ersten Sekunde an hielt der Gastgeber den Gegner mit effektiven Aufschlägen in Schach, gab keinen Ball verloren und entschied die meisten der insgesamt sehr zahlreichen langen Ballwechsel für sich. Großen Anteil am insgesamt positiv verlaufenen Spieltag hatten Zuspielerin Sabrina Stan, Nicole Köber, die als Einwechselspielerin auf verschiedenen Positionen überzeugte, und Heike Metzger auf der Außenposition.

Die SG II in der Bezirksklasse musste ebenfalls mit Sieg und Niederlage fertig werden. Das erste Spiel ging mit 3:0 an die VSG Rhein-Neckar, wobei alle Sätze jeweils nur mit zwei oder drei Punkten Differenz endeten. Da gegen die SG Lützelsachsen/Weinheim die Mannschaft ihr eigentliches Können nicht konstant beibehielt, musste schließlich dort der fünfte Satz entscheiden. Anfangs behielt die SG II die Führung, lag dann 8:14 hinten. Nach einem Punktgewinn zögerte Michèlle Gaa mit ihren Aufschlägen das verloren geglaubte Spiel hinaus. Ketsch/Brühl holte auf und gewann mit 16:14.

Die Kreisliga-Tabellenführung will die DJK II am liebsten den Rest der Saison behalten. Entsprechend motiviert ging es gegen Rohrbach IV. „Auch wenn ihr den Satz so gut wie in der Tasche habt, fertig spielen müsst ihr ihn dennoch“, forderte Trainerin Dominique Franz und wurde beim 3:0 (26:24, 25:22, 25:19)-Auswärtserfolg erhört. ska

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.01.2019