Stark im Sturm, Regen, Schlamm und Dreck

Der Saisonauftakt in der Internationalen Enduro-Meisterschaft in Itterbeck, direkt an der holländischen Grenze, war für das Offroad-Team von Rolf Musch aus Ketsch eine besondere Herausforderung. Doch der Einsatz lohnte sich, denn die Motorsportler kehrten in Führung liegend nach Hause zurück. Im Bild kämpft sich Yanik Spachmüller durch den Schlamm.

© Musch