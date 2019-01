Stark vom Punkt und in der Defensive

Am Ende passte bei den Ketscher Kurpfalz-Bären alles: Die Atmosphäre in der Neurotthalle, das Ergebnis des direkten Verfolgers und allen voran das eigene Resultat gegen Werder Bremen. Die Zweitliga-Mannschaft von Handballtrainerin Katrin Schneider gewann dank einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit mit 34:25 (16:14). „Wir haben das souverän gelöst. Ich glaube, dass wir nach der langen

...