Starke Defensive

Die erste Hürde des schweren Dreierpacks (Heidelsheim/Helmsheim, Neuenbürg, Plankstadt) haben die Badenliga-Handballer der HSG St. Leon/Reilingen bei der SG Heidelsheim/Helmsheim (H/H) gemeistert. Gegen den Meisterschaftmitfavoriten wartete der Gast vor allem in der Schlussphase mit einer famosen Defensivleistung auf und gewann 23:21 (11:14).

In einem mäßigen Badenliga-Spiel musste dabei eine einseitige Strafenverteilung kompensiert werden (6:20 Minuten), denn das keineswegs unfaire Spiel brachte reihenweise teils recht zweifelhafte (aus St. Leon/Reilinger Sicht) Zeitstrafen. Doch dadurch ließ sich die HSG nicht aus dem Konzept bringen. Durch ihre aufopferungsvolle Defensivleistung, zu der auch Keeper Simon Gabrys, der selbst noch zwei Treffer erzielte, mit einer ausgezeichneten Leistung einen wesentlichen Teil beitrug, hielt sie den Angriff von H/H vor allem in der letzten Viertelstunde in Schach und musste in der Schlussphase nur noch zwei Treffer hinnehmen. Beim 19:18 (nach 19:14/45.) war der Anschluss und mit 21:21 (55.) der Ausgleich geschafft. Als nach dem 21:22 (58.) die HSG wiederum eine Hinausstellung hinnehmen musste, überstand sie diese prekäre Situation mit viel Einsatz und Kampfgeist. Und mit einem sehenswerten Treffer von Lucas Schmitt wurde der vielumjubelten Sieg klargemacht.

Schon zu Beginn entschärfte Gabrys einige Bälle aus dem Rückraum und ansonsten war die Defensive der HSG sehr aufmerksam und beweglich. Erst als die Strafzeitenflut hereinbrach, kam ein Bruch ins St. Leon/Reilinger Spiel. Dies nutzte der Gastgeber konsequent aus und erst nach dem Seitenwechsel kam die HSG wieder heran (14:14) bis zur skizzierten Schlussphase.

HG: Gabrys (2), Jacobs; Schmitt (1), Bujdos (1), Rausch, Hühn, Fehringer, Decker (7/1), Menger (6), Manke (3), Kleinlagel, Bahr, Scholl (3). krau

