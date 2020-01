Starke Konkurrenz kämpft um Pokale

Zum Jugendfußballturnier des FV 08 Hockenheim kamen an zwei Tagen mehr als 1200 Teilnehmer. 45 Mannschaften mit Kindern und Jugendlichen von sechs bis 14 Jahren spielten in der Rudolf-Harbig-Halle.

Die Bambini begannen und anschließend kickten die F-Junioren. Bei beiden Turnieren gab es nur Sieger und alle Kinder von sechs bis zehn Jahren erhielten einen Pokal. Unter der Anleitung der Nachwuchstrainer Max Humbert und Lennart Strippel bestanden etwa 80 Kinder das Abzeichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zur Sache ging es bei den E-Junioren im Alter von elf und zwölf Jahren. Sieger in dem sehr stark besetzten Turnier wurde der Karlsruher SC vor dem FC 09 Speyer, der SGK Heidelberg und dem FC Astoria Walldorf.

Bei den D-Junioren (elf und zwölf Jahre) gewann der SC 08 Reilingen vor dem SV Schriesheim, dem FC Türkspor Mannheim und dem FV 08 Hockenheim. Die Konkurrenz der C-Junioren (13/14 Jahre) entschied die TSG Weinheim vor dem SC Olympia Neulußheim, dem TSV Amicitia Viernheim und dem FV 08 Hockenheim für sich. Das E- und D-Jugend-Turnier wurde durch die FV-08-Schiedsrichter Yannick Hochstuhl, Enes Fidan, Benjamin Marx sowie Agron Lokay geleitet. Zum C-Jugendturnier kamen offizielle Schiedsrichter des Badischen Fußballverbandes.

FV-08-Vorsitzender Matthias Filbert war sehr zufrieden mit der hohen Anzahl von 1200 Teilnehmern und vielen Zuschauern an beiden Tagen. Er betonte, dass es ohne die mehr als 100 motivierten ehrenamtlichen Helfern nicht möglich gewesen wäre. Einen besonderen Dank schickte er in Richtung Turnierleitung mit Thorsten Wagner und Karola Geiß sowie an Michael Grün, der für die Organisation der Bewirtung und Tombola verantwortlich war. zg

