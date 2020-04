Starke Rumpfmuskulatur – starke Haltung

4 Fotos ansehen Wir befinden uns in Rückenlage, in jeder Hand eine Wasserflasche. Die Arme leicht gebeugt nach außen führen. © Pfitzenmeier

Core-Training ist die Kräftigung der Rumpfmuskulatur. Ein zentraler Aspekt, der beim Krafttraining immer eine große Rolle spielen sollte. Der Rumpf stabilisiert uns, lässt uns aufrecht stehen, gehen und sitzen. Eine gut trainierte Rumpfmuskulatur kann Rückenbeschwerden vorbeugen beziehungsweise vorhanden Schmerzen reduzieren.

Aber auch für erfahrene Sportler ist das Core-Training ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Fitness. Thomas Beck hat in seinem Trainingsprogramm fünf unterschiedliche Übungen eingebaut, die ganz leicht zu Hause absolviert werden können. Benötigt werden hierfür zwei Wasserflaschen und eine Unterlage, etwa ein Teppich. Die fünf Übungen werden jeweils für 45 Sekunden durchgeführt. Nach einer 15-sekündigen Pause folgt die nächste Übung. Die Übungen können in zwei oder drei Durchgängen je nach Fitnesslevel wiederholt werden.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Wir befinden uns in Rückenlage, in jeder Hand eine Wasserflasche. Die Arme leicht gebeugt nach außen führen. Mit dem Zusammenführen der Arme hebt sich auch der Oberkörper vom Boden ab. Wir verbinden also eine Bewegung für die Brustmuskulatur mit einem Crunch für die gerade Bauchmuskulatur.

Video Sport Fitness für zu Hause (18/30) - Power & Athletik - 11:51 Thomas Beck, Experte der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigt Core-Übungen. Thomas Beck, Experte der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigt Core-Übungen.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir liegen ausgestreckt auf dem Bauch. Die Wasserflaschen in beiden Händen – hier eventuell etwas weniger oder gar kein Zusatzgewicht nehmen. Wir führen mit den Armen Halbkreise aus, bis sich die Arme gestreckt an den Oberschenkeln befinden. Bei dieser Übung ist es auch möglich, nur eine Wasserflasche zu verwenden und diese hinter dem Rücken und vor dem Kopf zu übergeben. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020