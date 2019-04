Starker SV 98 schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Da rieben sich die wenigen Schwetzinger Zuschauer, die am verregneten Samstag den Weg ins Stadion gefunden hatten, verdutzt die Augen, angesichts des starken Auftritts ihres SV 98 im Heimspiel gegen die Spitzenmannschaft FV Fortuna Heddesheim, was am Ende mit einem verdienten 2:0 (0:0)-Sieg belohnt wurde. „Ich hatte heute ein gutes Gefühl, dass wir den Bock endlich umstoßen können. Meine Mannschaft war von Beginn an präsent und konzentriert, scheute keinen Zweikampf und auch die Fehlerquote blieb diesmal im Rahmen“, sah der Coach Kevin Knödler den Schlüssel zum Erfolg.

Der ehemalige Heddesheimer Can Filyos, der sein bestes Spiel im Schwetzinger Trikot machte, hatte die erste Chance, wurde aber im letzten Moment abgeblockt (6.). Danach ließ der SV 98 durch den aufgerückten Abwehrchef Patrick Berecko (11.), erneut Filyos (14.) und Alexander Dirks (36.) weitere Möglichkeiten ungenutzt.

Konditionell voll auf der Höhe

Fortuna-Goalgetter Cihad Ilhan ließ kurz nach dem Seitenwechsel dreimal seine Torgefährlichkeit aufblitzen, scheiterte aber an dem erneut fehlerfrei agierenden Schwetzinger Torwart Steven Ullrich (47./51./54.). „Jungs lasst euch das Spiel nicht mehr wegnehmen“, versuchte Trainer Knödler verbal von außen ins Spiel einzugreifen, als es den Anschein hatte, dass bei den Schwetzinger Akteuren die Konzentration nachließ. Konditionell war beim Gastgeber, trotz der intensiven Laufbereitschaft, aber bis zum Schluss kein Mangel zu erkennen.

Die beste Torchance des Spiels bot sich wieder den Heddesheimern, als Ilhan uneigennützig auf den zuvor eingewechselten Berkan Demiröz auflegte, doch der vergab freistehend kläglich (76.). Die Schwetzinger machten es in den Schlussminuten besser, blieben weiter am Ball und waren insgesamt die agilere Mannschaft. Nach einem schnell vorgetragenen Spielzug war der beste SV-98-Akteur Jonas Can zur Stelle und spitzelte das Leder aus kurzer Distanz zum 1:0 ins Tor (83.). Schwetzingen setzte in der Nachspielzeit noch einen drauf, als Berecko einen Sololauf startete und im Gästestrafraum von Jannick Heins regelwidrig von den Beinen geholt wurde. Den Strafstoß verwandelte der Schwetzinger Torschütze vom Dienst, Patrick Hocker (92.+2).

„Heute hat unsere Mannschaft ganz klar bewiesen, was für ein Potenzial in ihr steckt. Jeder Einzelne ist an seine Leistungsgrenze gegangen und darüber hinaus. Mit dieser Einstellung ist mir nicht bange, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft noch schaffen können“, freute sich SV-98-Präsident Rainer Zimmermann. Auch Spielführer Dirks schlug in dieselbe Kerbe. „Wir haben gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Das muss jetzt auch unser Credo für die kommenden Spiele sein, um uns aus der prekären Lage zu befreien.“

Am Mittwoch, 1. Mai, um 17 Uhr muss der SV 98 beim VfR Mannheim Farbe bekennen.

