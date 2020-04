Starker Unterbau werden

Stefano Parisi gibt weiter die Komman-dos bei der SG Oftersheim II. © Fischer

Fußball-B-Ligist SG Oftersheim II und Trainer Stefano Parisi setzen ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr fort. Das gab der Verein nun bekannt. „Das Verhältnis zwischen Stefano und dem Trainergespann der ersten Mannschaft passt, sie haben sich in dieser Saison mehrfach gegenseitig ausgeholfen“, lobte Carsten Abbe vom Spielausschuss.

Auch für Parisi selbst war der Austausch und die Kooperation mit Toni Casciaro und Julian Niggl-Bormeth ein bedeutender Grund, bei der SGO II an Bord zu bleiben. „Das war für mich sehr wichtig, denn die Zusammenarbeit mit den beiden ist überragend“, führt Parisi aus. Nachdem im Winter 2018/19 bei der zweiten Mannschaft der SG Oftersheim der Stecker gezogen worden war und mit Parisi der Neuaufbau eingeläutet wurde, will man die Reserve nun nach und nach zu einem starken Unterbau des A-Ligisten machen. „Unser Ziel ist, dass wir aus unseren Reihen wieder viele junge Spieler an die erste Mannschaft heranführen“, erklärt Parisi.

Neben ihm wird auch der größte Teil des derzeitigen Teams weiter an Bord bleiben, zudem profitiert man im Sommer vom derzeitigen A-Jugend-Jahrgang, von dem einige Akteure in den Herrenbereich überwechseln. „Somit wird der Konkurrenzkampf angeheizt, außerdem bin ich noch mit zwei, drei Spielern im Gespräch, um sie zu einem Wechsel zu uns zu überzeugen“, sagt Parisi.

Trotz der Corona-Pause wird aktuell versucht, die Stimmung im Team weiterhin hochzuhalten. Per WhatsApp sowie Trainingsplänen und Challenges schaut das Trainerteam, dass die Laune bei den SGO-Akteuren positiv bleibt. Mit zwei Siegen war die SG Oftersheim II nach der Winterpause gut aus den Startlöchern gekommen und belegt derzeit den elften Tabellenrang – Tendenz nach oben. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020