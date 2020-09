Start auf Oktober verschoben

Der Start der Bundesligen in der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) ist auf den 10./11. Oktober (12er-Ligen) beziehungsweise 17./18. Oktober (10er-Ligen) verschoben worden. Das teilt die DCU bereits auf ihrer Internetseite mit.

Diese Begründungen waren vielfältig, heißt es dort weiter, etwa „der Umgang mit der aktuellen Welle der Pandemie, Schließung einzelner Landkreise in den Landesverbänden für Wettkampfsport. Jedoch hauptursächlich war die Tatsache, dass bisher weniger als die Hälfte der Mannschaften die Bestätigung des Hygienekonzeptes vorlegen konnten. In keiner Liga waren mehr als 50 Prozent für Wettkämpfe freigegeben – 32 von 70 wurden eingereicht, was es absehbar macht, dass die restlichen 38 sicher nicht bis zum ursprünglich geplanten Saisonstart am 5. September da gewesen wären“, ist auf der Internetseite der DCU am Dienstag nachzulesen.

„Aus diesem Grunde wird es für den Start im Oktober veränderte Rahmenbedingungen geben, da wir uns als Ausrichter des Bundesligabetriebs einer Mitverantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben stellen müssen“, werden in einem Schreiben von Jörg Böckle, DCU-Vizepräsident Sport, einzelne Punkte aufgeführt. So muss die Bestätigung des Hygienekonzepts inklusive möglicher behördlicher Wettkampffreigabe im Sinne der jeweiligen landesrechtlichen Verordnung und/oder der Allgemeinverfügung des zuständigen Landkreises auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes spätestens bis zum 28. September der Geschäftsstelle vorliegen. Mannschaften, die bis zum 31. August die Bestätigung eingesendet hatten, sind von diesem Punkt befreit. „Wird dies nicht vorgelegt, so ist eine Austragung von Heimspielen auf der jeweiligen Anlage nicht möglich und wird als Nichtantritt gewertet. Über etwaige Härtefälle entscheidet auf Antrag das Präsidium in gemeinsamer Sitzung mit der Bundesligakommission im Einzelfall. Es ist bei absehbarer Dauerhaftigkeit dieses Zustandes auch eine andere Bahnanlage in Betracht zu ziehen.“

Sanktionen als Folge

„Die Heimmannschaft hat der Gastmannschaft und dem eingeteilten Schiedsrichter jeweils bis spätestens Mittwoch 21 Uhr vor dem jeweiligen Wettkampfbeginn ihr Hygienekonzept zuzuschicken – zum Beispiel per E-Mail – mit der Ligaleitung als Bestätigung in Kopie. Anderenfalls kann ein Wettkampf nicht stattfinden und wird als Nichtantritt der Heimmannschaft mit 0:2 Tabellenpunkten ohne Kegelwertung gewertet“, lautet eine weitere Vorgabe, bei deren Nichteinhaltung Sanktionen angekündigt werden.

Im Einzugsgebiet dieser Zeitung sind in der Bundesliga der Männer der VKC Eppelheim und FH Plankstadt für die Spielzeit 2020/21 vertreten, bei den Frauen die Teams von DSKC Eppelheim, DKC/81 Hockenheim und SG BW/GH Plankstadt sowie in der zweiten Liga die Mannschaften von DSKC Eppelheim II, SG DKC/RW Neulußheim und SG BW/GH Plankstadt II. Die neuen Spielpläne sind auf der Verbandsseite abrufbar. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.09.2020