Start schon am 10. August

Der Badische Fußball-Verband (BFV) hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2019/ 20 bekanntgegeben. Demzufolge starten Ligen mit 17 oder 18 Mannschaften bereits am 10./11. August in die Saison, Staffeln mit 15/ 16 oder 13/ 14 Teams beginnen eine Woche später.

Bei den Staffeln mit 17/ 18 Mannschaften ist eine englische Woche direkt nach dem 1. Spieltag am 13./ 14. August eingeplant. Der Tag der Deutschen Einheit steht als Feiertags-Spieltag (15. Spieltag) zur Verfügung, wenn der darauffolgende Spieltag auf Sonntag, den 6.Oktober terminiert wird. Der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause ist für den 1. Dezember vorgesehen. Rückrundenbeginn für die Staffeln mit 17/ 18 Mannschaften ist am 1. März 2020, die Ligen mit weniger Teams beginnen eine Woche später. Eine englische Woche ist direkt nach der Zeitumstellung am 31. März/ 1. April 2020 vorgesehen. Der letzte Spieltag ist generell in allen Spielklassen am Pfingstsamstag, 30. Mai 2020, eingeplant.

Pokaltag noch nicht festgelegt

Der bundesweit einheitliche Pokalendspieltag (Verbandspokal) ist nach jetzigem Stand noch nicht terminiert. „Denkbare Spieltermine sind Christi Himmelfahrt (21. Mai 2020) oder das Wochenende 23./24. Mai 2020. Dementsprechend sind für den vorletzten Spieltag mehrere Spieloptionen im Rahmenterminplan vermerkt“, sagt Felix Wiedemann, Abteilungsleiter Spielbetrieb im BFV. Der badische Verbandspokal startet am 20./21. Juli 2019 in seine Auftaktrunde, die Runden zwei und drei sowie das Achtelfinale folgen jeweils im Wochenabstand. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019