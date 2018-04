Anzeige

So konnte Trainer Robin Erb nach und nach durchwechseln, ohne dass es zu einem Leistungsabfall kam. Vor allem Steffen Müller, der nach der Saison eine Handballpause einlegen möchte und an diesem Tag sein zumindest vorerst letztes Spiel für den TVE machte, durfte noch einmal zeigen, wie wichtig er mit seiner vorbildlichen kämpferischen Einstellung für die Mannschaft ist. „Jetzt haben wir fünf Siege in Serie geschafft, das hat es schon lange nicht mehr gegeben“, sagte Trainer Sebastian Dürr nicht ohne Stolz.

TVE: Brendel, Kriechbaum; Späth, Henseler, Stotz (5), Föhr (3), Huckele, Hofmann (4), Scheffzek (4), Geier (6), Stroh (5), Müller (1), Sommer (3/3). we

