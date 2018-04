Anzeige

Können Sie das konkretisieren?

Graf: In meiner aktiven Zeit ging noch viel mehr über Kameradschaft. Damals waren die Klubhäuser nach dem Spiel noch voll und die Prämien, die man kassierte, waren nur eine angenehme Nebenerscheinung. Heute geht es scheinbar nur noch ums Geld, und Spieler wechseln den Verein wegen fünf Euro, die sie woanders mehr bekommen.

Sie sehen also ein Problem in der Loyalität und Einstellung der heutigen Spieler?

Graf: Nicht alleine die Spieler sind an dieser Entwicklung schuld. Auch die Vereine, die diese ausufernden Prämien bezahlen, beeinflussen die Mentalität der Spieler. Viele Vereine sind von einem oder zwei Mäzenen abhängig und stecken das Geld in voller Höhe in die Mannschaften, anstatt an die Infrastruktur zu denken. Bei manchen Vereinen schimmeln die Decken im Kabinentrakt oder die Jugend-Mannschaften haben zu wenig Trainingsmittel. Dafür aber läuft in der ersten Mannschaft wieder ein hochdotierter Spieler auf. Wie schnell es bei diesen Vereinen wieder abwärts gehen kann, die sich an einen Geldgeber festbeißen, hat man in der Vergangenheit ja des Öfteren erlebt.

Gibt es denn in der heutigen Zeit Möglichkeiten, dieser Entwicklung entgegenzuwirken?

Graf: Die Vereine müssten sich zusammensetzen und eine Vereinbarung treffen über eine Deckelung der Prämien in den niederen Spielklassen. Da müssten aber alle an einem Strang ziehen. Erst dann würde man wieder dahin kommen, dass Spieler wieder mehr Identifikation mit ihrem Verein aus ihrem Heimatort entwickeln. Ich sage: Steckt doch das Geld in die Jugend und sorgt dafür, dass die Jugendlichen wieder mehr Reizpunkte auf dem Sportplatz erhalten, um sie von der heimischen Playstation wegzuziehen.

