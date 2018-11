Stefan Kögel bemängelt die fehlende mentale Stabilität

Den Auftakt zu den Badenliga-Spielen bestreiten bereits heute die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen II beim TV Friedrichsfeld (19.30 Uhr).

Für sie wie auch für ihre lokale Konkurrenz, HSG St. Leon/Reilingen und HSV Hockenheim, sind Siege eigentlich Pflicht, wollen sie endlich Distanz zum Tabellenende herstellen. Die HG würde mit einem Erfolg die Mannheimer (ein Punkt mehr) überholen, die sich noch nicht so gut auf eigenem Parkett verkauft haben. „Gegen die HG wollen wir unbedingt punkten“, kündigte TVF-Trainer Marco Dubois an.

HSG mit Selbstvertrauen

Der Sieg in Hardheim stärkte das Selbstvertrauen des HSG-Teams enorm. Dieser Aufwärtstrend soll nun gegen die SG Pforzheim/Eutingen II fortgesetzt werden, ein Team, das zwei Plätze und zwei Punkte hinter der HSG rangiert. Wenn der Team-Spirit zum Tragen kommt, dürften die Punkte zu holen sein.

Nach der Schlappe von Wiesloch lastet hoher Druck auf Hockenheim vor dem richtungsweisenden Vergleich mit dem TV Hardheim. Denn gegen das derzeitige Schlusslicht geht es – einmal mehr – um eine Trendwende auch in Sachen Mentalität und Selbstvertrauen. Abteilungsleiter Stefan Kögel zieht ein erstes, ernüchterndes Fazit: „Wir sind hinter unseren Erwartungen zurück, denn wir wollten uns schon frühzeitig von den Abstiegsrängen entfernen.“ Die schlechte Auswärtsbilanz macht Kögel auch an der fehlenden mentalen Stabilität des Teams fest. An der Vorbereitung liege es nicht: „Leider treten wir in fremder Halle oft zu verunsichert auf, warum auch immer.“

Zu einem Verfolgerduell in der Verbandsliga kommt es für den TV Eppelheim, der bei der TG Eggenstein zu Gast ist (Samstag, 18 Uhr). Denn der Gastgeber ist nur mit einem Minuszähler mehr belastet.

Landesligist TV Brühl hat indes beim TV Hemsbach, der durchaus noch Titelchancen hat, eine dicke Nuss zu knacken (Samstag, 19.30 Uhr). mj/zg

