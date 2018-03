Anzeige

Der Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksliga, TTG Oftersheim II, hatte mit dem Schlusslicht TTV Mühlhausen III wenig Probleme und siegte deutlich mit 9:2. Obwohl die Oftersheimer mit zwei Ersatzspielern antraten, gewannen sie alle drei Doppel souverän. Stefan Ruby und Roman Frackenpohl wurde im oberen Paarkreuz überhaupt nicht gefordert und gewannen jeweils beide Einzel. Stefan Ruby kann inzwischen mit einer imposanten 28:0-Bilanz aufwarten. Mathias Röderer erledigte seine Pflichtaufgabe in der Mitte souverän, Michael Keller und Ersatzmann Thomas Berlinghof unterlagen dagegen jeweils knapp in fünf Sätzen. Der zweite Ersatzspieler Thorsten Maier hatte dagegen mehr Glück und konnte sich knapp in fünf Sätzen behaupten.

Oftersheim baute durch den Sieg den Vorsprung auf die Verfolger auf drei Punkte aus, da der bisherige Zweite Walldorf gegen den bisherigen Dritten Käfertal verloren hat.

Mit einer geschlossenen Mannschaftleistung bezwang der TTC Ketsch III den SKV Sandhofen mit 9:4. Die mit zwei Ersatzleuten angetretenen Gastgeber kamen mit zwei Siegen aus den Anfangsdoppeln. Im Einzel erhöhte Ketsch auf 5:1 durch Björn Strugies, Nadim Razvi und Tim Schütze. Dabei rang Nadim Razvi Sandhofens Nummer 1, Andreas Czech, in fünf Sätzen nieder. Alexander Kocher und Thomas Baro hielten sich im unteren Paarkreuz schadlos. In der zweiten Einzelrunde gewann Razvi auch sein zweites Einzel. Christoph Pietrek sorgte letztlich für den Siegpunkt.