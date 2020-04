Steffen Kohls Debüt beim SV 98 gelingt

Die Rubrik „Blick ins Archiv“ beschäftigt sich diesmal mit Edelmetall, einem geglückten Debüt für einen Übungsleiter und Sportlern hoch zu Ross. Wir rücken die Schlagzeilen unserer Zeitung aus den Jahren 2015 und 2010 vom 20. April in den Fokus.

20. April 2015: Julia Schwarzbach vom ASV Speyer sorgte bei den Europameisterschaften der Gewichtheber für einen Medaillenregen aus deutscher Sicht. Die damals 26-Jährige holte in der georgischen Hauptstadt Tiflis Silber in der 53-Kilogramm-Klasse und legte noch zwei Mal Bronze im Reißen und Stoßen nach. Vereinskollege Amir Velagic muss sich dagegen mit dem vierten Rang begnügen.

Beim SV 98 Schwetzingen macht sich indes der Trainer-Effekt direkt positiv bemerkbar: Steffen Kohl gewann bei seinem Debüt an der Seitenlinie mit 4:0 beim TSV Amicitia Viernheim. Außerdem marschierte die Spvgg 06 Ketsch nach einem 8:1-Erfolg gegen Hemsbach unaufhaltsam in Richtung Landesliga. „Dieser Verlauf war schon überraschend. So einfach hatten wir es uns nicht vorgestellt“, gestand Dane Rosenberger, der mittlerweile zum Kapitän aufgestiegen ist und damals als Torjäger glänzte.

Bei den Ketscher Bären standen nach dem gewonnenen Heimspiel gegen Freiburg zum einen Verabschiedungen auf dem Programm, zum anderen unterzeichneten Rebecca Engelhardt und Anna Widmaier zum ersten Mal in ihrer Handball-Karriere einen Vertrag bei der ersten Mannschaft. Engelhardt hat sich inzwischen zur festen Größe auf Linksaußen entwickelt. Außerdem krönten sich die Frauen der HG Oftersheim/Schwetzingen vorzeitig zum Kreisliga-Meister.

20. April 2010: In Mannheim liefen die Vorbereitungen für das Maimarkt-Turnier auf Hochtouren, in Brühl gewann Bernd Herbert aus Viernheim mit „Westorcan“ das S-Springen beim Freiluft-Saisonauftakt in Brühl.

Freibier und knallende Sektkorken gab es indes bei der TSG Eintracht Plankstadt. Die Handballer sicherten sich die Meisterschaft in der Kreisliga. Die Mannschaft wurde von Klaus Braun betreut, der „noch viel mehr Potenzial“ in seiner Truppe sah. Mit Dominic Stadler und Tobias Pristl stehen immer noch zwei Spieler von damals im Kader und die Wölfe sind inzwischen fester Bestandteil der Badenliga. mjw

